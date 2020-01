Sánchez respalda a Ábalos tras su encuentro con la número dos de Maduro: "Ha logrado evitar una crisis diplomática"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el encuentro del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. "Ha sido bien claro, lo que hizo fue poner todo lo que estaba de su parte para evitar una crisis diplomática y lo ha logrado", ha manifestado Sánchez este sábado en su visita a las zonas afectadas por la borrasca 'Gloria'.

José Luis Ábalos también se ha referido al asunto. Ha descartado dimitir, como le piden PP y Vox: "Otros quizá estén en la política de paso. Yo vine para quedarme y no me echa nadie". Así lo ha manifestado durante un acto de partido en Santiago de Compostela, donde ha confesado estar en medio de un fin de semana "un poco rarito". "En fin, molesta, pero no me impacta. ¿Sabéis por qué? Porque vengo de muy lejos, en esto estoy desde el año 76", ha explicado.

Tras agradecer el "ánimo" que, según ha dicho, le trasladan los miembros del partido, ha matizado: "Sinceramente, tampoco es que me haga mucha falta. Tengo clara cuál es mi labor".

"Cuando ocurre una cosa de estas, ¿sabéis en qué pienso? En el presidente del Gobierno. Cuando a uno le molesta esta tontería, imaginaos el presidente del Gobierno, con una presión tremenda que lleva años aguantando", ha proseguido.