El PP se vuelca con Venezuela para atacar al Gobierno por el encuentro de Ábalos con ministros de Nicolás Maduro

Venezuela y la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país caribeño están ya siendo utilizadas por el Partido Popular como un nuevo arma contra el recién estrenado Gobierno progresista. Dentro de la estrategia de oposición sin tregua al nuevo Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, Pablo Casado ha decidido volcarse él mismo e involucrar a toda su formación política y a sus gobiernos en la causa venezolana aprovechando la visita del autoproclamado presidente encargado y líder opositor a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, a Madrid.

El propio Casado y otros cargos del partido acompañarán a Guaidó en la manifestación que tendrá lugar este sábado en la Puerta del Sol de Madrid y que tiene previsto finalizar con un "mitin multitudinario" en esa misma plaza madrileña según han informado fuentes cercanas al embajador del "presidente encargado" en España, Antonio Ecarri.

Además de Casado todos los cargos del PP en Madrid tienen pensado volcarse en la visita de Guaidó. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le entregará este sábado las Llaves de Oro de la capital en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Cibeles y, además, el dirigente venezolano será recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, que según informa la agencia Europa Press estará engalanado con banderas españolas y venezolanas.

Sánchez debe explicar si su Ministro de Fomento se reunió con la vicepresidenta de Maduro, cuando tiene prohibido pisar suelo europeo por su participación en la represión y corrupción de la dictadura venezolana. Si se confirma denunciaremos esta vulneración de las normas de la UE https://t.co/scPBfUk08L — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 23, 2020

El hecho de que no haya prevista una reunión de Guaidó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido utilizada por el PP para arremeter contra el nuevo Ejecutivo, a pesar de que el líder opositor sí mantendrá un encuentro al más alto nivel con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, tal y como confirmó el martes tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

"Vulneración de las normas de la UE"

Anoche, además, Casado anunció un nuevo paso en la estrategia de judicialización de la política que mantiene el PP, que desde el inicio de la legislatura ya ha anunciado que llevará a los tribunales cualquier decisión del Gobierno que no le guste. A través de un tuit, el líder de los populares advirtió de que su formación denunciará al ejecutivo por vulneración de las normas de la Unión Europea si se confirma que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se reunió con ministros del Gobierno de Maduro.

El presidente popular exige a Sánchez que explique si el secretario de Organización socialista se reunió con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, tal y como informó el diario Vozpopuli. Casado recordaba en su tuit que Rodríguez tiene "prohibido pisar suelo europeo por su participación en la represión y corrupción de la dictadura venezolana", por lo que si efectivamente tuvo lugar ese encuentro el PP denunciará "esta vulneración de las normas de la UE".

Este viernes, durante una visita a la feria de turismo Fitur, Casado recordaba que Rodríguez "está acusada por delitos de lesa humanidad" y ha exigido al Gobierno que aclare si ese encuentro entre la canciller venezolana y Ábalos se produjo realmente: "Los españoles no merecen un Gobierno que les meta todo el tiempo. Si esto se acaba demostrando Ábalos no puede seguir ni un día más en el Gobierno de España", afirmaba. Además, recalcaba que si el ministro hubiera sabido "que la vicepresidencia venezolana está en un aeropuerto español lo debería denunciar de inmediato porque así lo exigió el Parlamento europeo. Si ha mentido no puede seguir en el ministerio".

Ábalos se reunió el pasado lunes con el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, única cita confirmada hasta ahora por el Ejecutivo progresista. Sin embargo, según el citado diario digital, el ministro también habría mantenido un encuentro secreto con la vicepresidenta de aquel país. Esa cita, que se prolongó por espacio de hora y media, habría tenido lugar en el aeropuerto de Barajas dentro del avión en el que Rodríguez viajó en vuelo privado a Madrid. Delcy Rodríguez tiene prohibida su entrada al espacio Schengen por las sanciones que la UE impuso al régimen de Nicolás Maduro.

Según el diario El País, el ministro de Transportes sostiene que no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.

El propio secretario de Organización del PSOE ironizaba este jueves con la falta de relevancia de este tema. "No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no", lamentaba durante un mitin del partido. "Todo importantísimo, temas fudamentales", zanjaba Ábalos en tono irónico durante un discurso pronunciado en la inauguración de la sede del PSOE Córdoba Norte.

"Un atentado a la transparencia"

"De confirmarse que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela habría estado en España significaría un incumplimiento y un ataque flagrante a las normas de la UE, porque tiene prohibida la entrada junto a otros altos cargos de Maduro", señalaba anoche el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echaniz. A su juicio, la reunión de Ábalos con el ministro de Turismo de Maduro constituye "un atentado a la transparencia" por no figurar en la agenda pública del titular de Transportes.

Así, Echániz advertía de que el PP exigirá "hasta el último extremo" las responsabilidades que emanen de este caso y anunciaba la petición de comparecencias de los ministros Ábalos y González Laya para que den cuenta en el Congreso de informaciones que, de confirmarse, "serían extremadamente graves", a juicio de los populares.

¿Se reunió Ábalos con la vicepresidenta del régimen totalitario de Maduro? ¿Con alguien que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por ser alto cargo de esa tiranía?



Tendrá que explicarlo en el Congreso. En Cs exigimos su comparecencia inmediata.https://t.co/024yGqQda3 — Edmundo Bal (@BalEdmundo) January 23, 2020

Este mismo viernes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado la necesidad de "defender a los venezolanos, su libertad y sus derechos". A su juicio, "se les ha secuestrado, se les ha expropiado y han tenido que venir la mayoría de ellos a Galicia". "Si España no dice claramente sí a la libertad, a los derechos civiles y a la democracia en Venezuela les pido disculpas a los venezolanos. Espero y deseo que rectifique el señor Sánchez y reciba a Guaidó", ha zanjado.

También Ciudadanos ha anunciado que pedirá la comparecencia "inmediata" del ministro de Transportes por las reuniones mantenidas con ministros de Venezuela. Así lo anunciaba ayer el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y diputado por Madrid, Edmundo Bal, en un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que pedía explicaciones al ministro de Transportes y número tres del PSOE.

"¿Se reunió Ábalos con la vicepresidenta del régimen totalitario de Maduro? ¿Con alguien que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por ser alto cargo de esa tiranía?", se preguntaba Bal, que indicaba que el número tres del PSOE tendrá que explicarlo en el Congreso.