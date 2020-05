Sánchez advierte a Casado: "No apoyar el estado de alarma puede llevar a España al caos sanitario y económico"

No apoyar el estado de alarma "puede llevar a España al caos sanitario y económico". Así de tajante se ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su conversación telefónica con el líder del PP, Pablo Casado, según ha explicado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos en su comparecencia de este lunes.

Sánchez y Casado han mantenido una conversación telefónica de alrededor de una hora en la que el líder de la oposición, según el relato de Ábalos, ha comunicado a Sánchez que no apoyará una nueva prórroga del estado de alarma, hasta el 23 de mayo.

Antes del encuentro telefónico Casado ya había dicho en una entrevista en Onda Cero que "el estado de alarma prorrogado no tiene ningún sentido. A día de hoy no podemos apoyarlo". Fuentes de la dirección nacional del PP han precisado tras la reunión que aún no hay tomada una decisión en firme y vinculan su respaldo a la "exigencia de desligar el pago de los ERTE del estado de alarma".

En rueda de prensa, Ábalos ha recalcado que si el estado de alarma decae, todo el mundo tiene que incorporarse al día siguiente a su actividad, y no se podrán plantear restricciones de movilidad. "Lo que no es legítimo es acorralar a un gobierno para que los ciudadanos paguen las consecuencias", ha advertido.

"Mejor no hacer experimentos"

El ministro de Sanindad, Salvador Illa, ha indicado que, a su juicio, la prolongación del estado de alarma es "imprescindible" para continuar con la lucha contra la pandemia de Covid-19, al tenor de los "resultados positivos". "Como ministro de Sanidad, les digo que mejor no hacer experimentos que nos puedan llevar al caos".

Ábalos ha afirmado que el Gobierno está en contacto con otras fuerzas políticas para alcanzar una mayoría parlamentaria que avale el nuevo decreto de prórroga, el cuarto. El ministro ha aclarado que alcanzar esa mayoría no evitaría la "irresponsabilidad" del PP al amenazar con el 'no'.

"Hay que apelar a la responsabilidad y hay que explicar las consecuencias de una decisión de ese tipo", ha pedido el ministros, que ha recordado que el estado de alarma no forma parte de la "agenda política del gobierno" ni del programa del gobierno de coalición. Además, Ábalos ha pedido al PP que, si la tiene, exponga su alternativa.

El propio Pablo Casado reconoció esta mañana que "el estado de alarma ha sido necesario para evitar el colapso de las UCI", pero advertía que: "Una vez que el presidente del Gobierno dice que podemos salir a tomar el vermut consideramos que debe adaptar la normativa legal a la situación".

También ha aprovechado para cargar contra las últimas declaraciones de Sánchez, en las que afirmaba que no hay "plan B" si se rechaza el estado de alarma: "Lo que escuchamos ayer fue un chantaje, no al Partido Popular, sino a millones de españoles que no pueden trabajar. No puede decir el Gobierno que las ayudas a los parados están supeditadas a sus amenazas".

Para el líder del PP, "no tiene sentido que la desecalada se haga sin la coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Por eso ha considerado que "la improvisación" del Gobierno "es letal". "Escuchar al Gobierno decir que estamos en la gama del éxito en la gestión de la crisis es una tomadura del pelo cuando los indicadores internacionales dicen que tenemos la peor tasa de fallecidos", ha zanjado.