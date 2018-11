Pedro Sánchez admite que la exhumación de Franco podría retrasarse a enero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este miércoles que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos podría retrasarse a enero, en función de lo que dure el "procedimiento administrativo" establecido para ello.

"Más allá de lo que dure el procedimiento administrativo, que no sé si será en diciembre o enero, lo que es evidente es que se va a proceder a la exhumación del dictador", ha dicho Sánchez, preguntado por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa.

Este lunes, el Gobierno amenazó con cerrar por ley la cripta de la catedral madrileña a través de las enmiendas al decreto que aprobó el Gobierno para la exhumación del dictador en las que prevén, por un lado, que el cadáver no pueda acabar en un lugar abierto al público y que contemplan un régimen sancionador para los lugares en los que se produzcan exaltaciones del franquismo y que pueden acarrear su cierre.

El cambio legal que pretende acometer el PSOE incorporará un precepto para que los restos del dictador no puedan acabar en un lugar abierto al público, según han informado a eldiario.es fuentes socialistas: "Se dice de forma no interpretable que no podrá ser enterrado en lugares con acceso del público general".