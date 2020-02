Sanción de veinte días para el policía que se refirió en un vídeo a los menores inmigrantes navaja en mano

El policía nacional que aparecía en un vídeo difundido en redes sociales con una navaja en la mano y diciendo, mientras reía, “que se preparen los Mena”, ha sido sancionado con la suspensión de empleo y sueldo de veinte días. Se trata del segundo expediente disciplinario que deriva en sanción contra Alejandro León, quien se hace llamar 'Jandro Lion' en su canal de Youtube, que cuenta con más de 18.000 suscriptores.

En las imágenes que han provocado la sanción, unos compañeros de Alejandro León en Jusapol -el sindicato que ha ganado las elecciones en la Policía- le regalan el cuchillo con una inscripción que reconoce su trabajo como "youtuber jusapolero". Es cuando el policía agradece el presente y realiza los comentarios citados para jolgorio de los congregados. La popularidad de 'Jandro Lion' está condicionada por su apoyo a la asociación que exige la "equiparación salarial" con las policías autonómicas y que desprecia la subida media de 400 euros mensuales pactada con los sindicatos durante el Gobierno del PP.

Como consecuencia de una denuncia de la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Especial contra los Delitos de Odio abrió unas diligencias por el vídeo de la navaja que luego archivó alegando que el agente no fue quien subió las imágenes a Internet y que se había disculpado a raíz de la polémica.

El reglamento del Cuerpo Nacional de Policía establece que los expedientes se paralicen mientras existe una actuación judicial en curso. Una vez archivada la denuncia de la Fiscalía madrileña, la Unidad de Régimen Disciplinario reactivó su instrucción, que ha derivado en la sanción de veinte días de empleo y sueldo.

León ha sido castigado con una falta grave recogida en el artículo 8.a, que castiga “la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la institución policial. Alejandro León está destinado en labores de seguridad ciudadana en Móstoles, una localidad del sur de Madrid con 200.000 habitantes.

León ya fue suspendido durante 15 días en el pasado por otro de sus vídeos en el que se mofaba del ministro del Interior de la época, Juan Ignacio Zoido. El expediente abierto derivó en una falta grave. El propio León anunció que Jusapol le pagó la nómina que dejó de percibir por la sanción disciplinaria y que restituirá el dinero cuando, según él, gane el recurso contencioso-administrativo que presentó en los tribunales contra la misma.

El policía ha subido un nuevo vídeo en el que habla de su última sanción y anuncia que también lo ha recurrido en la justicia ordinaria, lo que paralizaría la ejecución de la sanción. En el mismo vídeo asegura que todo responde a motivaciones políticas. “Blanco y en botella, estáis dando en bandeja de plata la cabeza de de un policía, que es lo que os pide el independentismo, pero claro, a día de hoy, mira lo que tenemos", afirma. En el vídeo reproduce los ataques a Zoido por los que fue sancionado.

'Jandro Lion' también confirma la información adelantada por eldiario.es el pasado 27 de noviembre acerca de un tercer expediente, aun en tramitación por volcar en su canal de youtube un audio en el que el líder de Vox, Santiago Abascal, mostraba su apoyo a los agentes que combatían los disturbios posteriores a la sentencia del procés.

En el vídeo, publicado en plena campaña electoral, el agente realiza un montaje entre el logo de Vox y el emblema del Cuerpo Nacional de Policía, además de sostener el sobre que la formación de extrema derecha envió a los domicilios en campaña electoral y asegurar que él tenía "claro" a quién iba a votar. Youtube retiró temporalmente el vídeo y 'Jandro Lion' publicó otro denunciando el hecho y asegurando que era fruto de la "dictadura socialista".

"Los instructores de este expediente han notado que era un tema laboral, no personalmente… es una cosa que te llega un poquito al corazón. Y han dicho: A ver si no me caen más expedientes de éstos, porque madre mía qué follones tenéis", asegura el policía que le han comentado sus compañeros de Régimen Disciplinario cuando ha acudido a declarar.