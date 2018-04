Toni Cantó, sobre su posible candidatura a la Generalitat valenciana: "Nunca he ocultado que me haría ilusión"

Nunca lo ha ocultado. Tampoco ahora. El diputado por Valencia de Ciudadanos, Toni Cantó, se perfila como el próximo candidato a la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2019. "Siempre he dicho que me haría mucha ilusión", reconoce en conversación con eldiario.es, aunque de inmediato puntualiza que "es una decisión que aún no he tomado y que tendrán que decidir los compañeros en primarias".

Según adelanta este martes el diario El Mundo, Albert Rivera tiene ya la decisión tomada y lo ha hablado con él. Cantó "es el elegido por la dirección para disputar la carrera por la presidencia de la Generalitat Valenciana. Así lo tienen decidido ambas partes a día de hoy", afirma el rotativo.

Cantó, sin embargo, guarda las formas y asegura que no ha hablado aún de ello con Rivera, mientras insiste en que hasta después del verano no decidirá si se presenta a las primarias, que según fuentes del partido no serán convocadas hasta primeros de año. "Ahora no toca. Estamos inmersos en los Presupuestos Generales del Estado y en el debate que va a comenzar en breve", insiste el diputado.

Pero, llegado ese momento, nadie duda de que así será y de que el actual portavoz del partido en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, optaría a la alcaldía de la capital.

El diputado conoce bien ese terreno. Además de ser su tierra, se presentó con UPyD al mismo cargo para concurrir a las autonómicas de 2015. Pero la convulsión interna que vivía entonces la formación de Rosa Díez, y sus discrepancias con la dirección le llevó a presentar su dimisión poco antes de esas elecciones, tanto a ese cargo como a su escaño de diputado.

Su posterior aterrizaje en Ciudadanos no estuvo exento de polémica dado que algunos de los dirigentes valencianos del partido no olvidaban lo duro que fue con ellos cuando militaba en la formación magenta. Al final, fue elegido como número uno de la lista por Valencia al Congreso de los Diputados tras la renuncia 'voluntaria' de Vicent Ten a ese puesto, en un proceso interno también muy cuestionado.

Los rumores de que Rivera le quiere como cabeza de cartel en esa Comunidad se dispararon tras ser designado en julio de 2017 como secretario del área de Comunicación de la Comunidad Valenciana.

A todo ello se une que Cantó goza de una gran popularidad y de notoriedad en el Congreso como presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática. Sus duras arremetidas contra el PP siempre logran un titular.

El propio diputado ha admitido en otras ocasiones que le "encantaría" ser el candidato de su partido a la alcaldía o la Comunidad Valenciana en las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019. Siempre pasado previamente por primarias, un proceso que solo se celebraría si tuviera rival. "Si me lo piden muchos militantes me plantearé la candidatura, pero todavía falta mucho tiempo para eso",dijo en una entrevista el RNE el pasado mes de febrero

Cantó, no obstante, reconoce que su preferencia es la Comunidad y no la alcaldía porque nunca ha trabajado en ese área. Su disposición ahora parece clara.