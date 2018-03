Torrent avisa que "no se entendería" si el Rey no firmara nombramiento Turull

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avisado hoy que "no se entendería" que el Rey no firmara el nombramiento del candidato a la Generalitat, Jordi Turull, si la cámara catalana da luz verde a su investidura en el pleno convocado para hoy a las 17 horas.

"El protocolo y la Ley dicen que el Jefe de Estado debe firmar. No entenderíamos que no se firmara el nombramiento", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha sostenido que sería una "barbaridad desde el punto de vista democrático" que un presidente escogido por el resto de diputados no pudiera nombrar gobierno y ejercer.

Asimismo, ha defendido la premura con que se convocó la sesión, ayer entrada la noche, para "proteger los derechos de los diputados y preservar la dignidad de la institución".

El presidente de la cámara catalana ha evitado valorar la posición de los diferentes partidos independentistas, pero ha confiado en que sabrán "encajar" las piezas: "La unidad política de determinado bloque político de este país ha estado siempre. Evidentemente, la situación es excepcional, las cosas no son fáciles y los acuerdos se tienen que coser".

Torrent ha sostenido que respeta la posición y los procesos internos de todas las formaciones, en referencia a la CUP, pero ha subrayado que existe "la necesidad urgente" de tener un Govern para "ahuyentar el artículo 155" de las instituciones catalanas.

Tampoco ha querido especular sobre la posibilidad de que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena decretara prisión preventiva para Turull y los demás diputados encausados por su implicación en la declaración unilateral de independencia.

"No es normal la persecución y no debemos tender a normalizarla", ha recalcado Torrent, que ha considerado que la entrada de Turull en prisión tras ser escogido presidente demostraría "que se han vulnerado todos los derechos".

Con todo, ha asegurado que el pleno que celebrará hoy el Parlament es "normal" porque "Turull tiene todos los derechos intactos" y, por lo tanto, se puede someter a un pleno de investidura aunque al Gobierno no le parezca un candidato idóneo, ya que "la soberanía de Cataluña la decide el Parlament y no cualquier otra injerencia".