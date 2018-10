Trump envía a su secretario de Estado a reunirse con el rey de Arabia Saudí para abordar la desaparición de Khashoggi

Donald Trump ha anunciado este lunes que el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará "de inmediato" a Arabia Saudí para reunirse con el rey Salmán bin Abdulaziz e intentar esclarecer la desaparición de Jamal Khashoggidel, columnista saudí del diario The Washington Post.

"Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudí que niega cualquier conocimiento de lo que pueda haber ocurrido. Dijo que están trabajando estrechamente con Turquía para encontrar una respuesta", señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!