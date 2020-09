Ábalos rechaza darle la Comunidad de Madrid a Ciudadanos: "Si tenemos que plantear una moción de censura es para que la haga el PSOE"

Ferraz aleja la posibilidad de impulsar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de entregarle la Puerta del Sol a Ciudadanos. En contra de lo que apuntó el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, le ha corregido al enfriar un posible cambio de Gobierno en la región por parte del PSOE. "Nosotros no vamos a jugar a eso. Si tenemos que plantear una moción es para que la haga el PSOE y se tienen que dar las condiciones. No creo que este sea el momento para mociones", ha zanjado el ministro de Transportes en una entrevista en RNE.

El dirigente socialista considera que en plena gestión "crítica" de la pandemia, los partidos no deben dedicarse a sacar réditos políticos. "La preocupación ahora es gestionar esta situación crítica, afrontarla y uno, si fuera responsable no debería estar pensando en nada más", ha dicho en referencia al PP, por los ataques contra el Gobierno durante la gestión de la crisis de la COVID-19 y a Vox por la intención de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez que está rechazada de antemano dado que no la apoya ningún grupo, ni siquiera Pablo Casado.

Ábalos ha enfriado, por tanto, la opción que abrió el PSOE madrileño al deslizar que podría apoyar una moción de censura contra Ayuso para que Ciudadanos se haga con la presidencia de la Comunidad de Madrid, a pesar de que Ángel Gabilondo fue el ganador de las elecciones. "En principio nosotros hemos ganado las elecciones y se nos haría muy difícil que un socialista no presidiera la Comunidad, pero si la higiene democrática nos lleva a esa exigencia de tener que pasar porque una persona no socialista presida la Comunidad y eso nos conlleva una mejor gestión y un cambio político en Madrid, estaríamos dispuestos a estudiarlo", expresó Franco en una entrevista en la Cadena Ser hace unos días. En la dirección del PSOE madrileño explicaron desde entonces que se trataba de una forma de trasladar la presión a Ciudadanos, aunque algunos dirigentes consultados por elDiario.es admiten que sería la única fórmula de atraer a Ignacio Aguado, que es vicepresidente de Ayuso.

Tanto Moncloa como Ferraz aseguraron entonces que los socialistas no se planteaban en este momento esa situación y Ábalos ha cerrado el debate. "Nosotros no vamos a hablar en nombre de formaciones políticas ni vamos a tentar. En su día hubo una gran oportunidad para evitar que la ultraderecha tuviera protagonismo en España. Yo mismo se lo planteé a Ciudadanos. La respuesta fue muy mala visto lo que ha pasado después -ha dicho Ábalos en referencia a los acuerdos que Ciudadanos alcanzó con el PP para gobernar gracias al apoyo de Vox en varias comunidades-. Nosotros no vamos a jugar a eso".

El secretario de Organización del PSOE ha vuelto a señalar a los aliados de la investidura como socios prioritarios para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha mantenido la mano tendida a Inés Arrimadas. "He dicho siempre que lo normal es que aquellos partidos que consintieron o apoyaron la investidura lo normal es que sigan procurando una cierta estabilidad a ese Gobierno. Tiene poco sentido facilitar la composición de un Gobierno para después no contribuir a su estabilidad, pero hay que entender que más allá de la necesidad de un presupuestos, darle estabilidad y buscar alianzas, hay otra cuestión en este coyuntura: si hablamos de reconstrucción nacional, es una tarea que debe competer al conjunto. Lo adecuado es intentar conseguir el apoyo de la mayoría y cuanta más mayoría, mejor". De hecho, Ábalos ha reconocido el "cambio estratégico" de Arrimadas respecto a Albert Rivera después de que Sánchez dijera la semana pasada en el Congreso, en un guiño a ERC, que Ciudadanos "no ha salido de la foto de Colón".

Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que era una exigencia de ERC para sentarse a negociar los presupuestos, Ábalos ha asegurado que la disposición del Gobierno es "plena". No obstante, la cita aún no tiene fecha y en Moncloa responsabilizan al presidente del Govern. El dirigente socialista ha remarcado, además, que retomar las conversaciones puede "puede plantear una estrategia muy distinta a la confrontación y muy distinta a quienes no se encuentran en nuestro país", ha dicho en referencia a Carles Puigdemont. Igualmente, ha manifestado la intención del Gobierno de aprovechar la ruptura de JxCat para negociar con el sector que se ha mantenido en el PdCAT cuestiones como las cuentas públicas, aunque ha enfatizado que esa situación "implica que lo que se llamaba procés evidentemente viene a expresar que era un camino intransitable".

Ábalos ha vuelto a insistir en que el PP debe plantearse una refundación ante el escándalo de la Operación Kitchen. "Si tiene que romper con el Gobierno de Rajoy, tiene que romper con el Gobierno de Aznar por el número de exministros imputados, casos de corrupción, al final dígame con quién tiene que reencontrarse, posiblemente no tiene con quién, no tenga antecedentes que reivindicar. Igual lo que le conviene hacer es refundarse, no lo sé -ha expresado Ábalos-. Dicen: "Tendrá que cambiar la sede". La otra opción es cambiar el nombre de la calle donde está la sede, pero todo eso parece eludir o tener una incapacidad para afrontar un pasado que no es muy honroso". Además, ha acusado a Casado de llevar a cabo la "estrategia del calamar" al disparar "tinta" contra los demás al anunciar sendas comisiones de investigación sobre la financiación de Podemos y la gestión del Gobierno sobre la pandemia.