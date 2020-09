Casado, sobre el espionaje a Bárcenas: "Cualquier información de esta naturaleza nos indigna y caerá quien tenga que caer"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado este lunes un paso más en su intento por desvincularse del caso Kitchen en el que se investiga la implicación del Gobierno de Mariano Rajoy en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. "Cualquier información de esta naturaleza nos preocupa y nos indigna", ha señalado Casado, que ha querido dejar claro que no le temblará el pulso para tomar decisiones en sus filas si se demuestra la implicación de dirigentes o exdirigentes de su partido en la citada operación.

Montesinos: "Lo que estamos leyendo no nos gusta"

"Caerá quien tenga que caer", ha asegurado el líder del PP durante una entrevista en la Cadena Cope en la que se ha mostrado decidido a "colaborar" con la justicia. "Me comprometí a soltar amarras de cualquier comportamiento no ejemplar", ha recordado, haciendo alusión a los compromisos que adquirió en 2018, nada más ganar las primarias del partido, contra la corrupción.

En todo caso, Casado ha asegurado que "el único imputado" por el momento en la operación Kitchen, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, "no está en el PP". No obstante, ha reconocido que "estos casos que abochornan a todo el mundo" y lo ha comparado con los casos Filesa o GAL. "Este partido va a estar a la altura de lo que se esperan los españoles", ha insistido.

"Si esas informaciones se confirman no solo me preocupará si no que me ocupará y tomaré todas las medidas que los estatutos contemplan. No voy a pasar ni una, pero no voy a admitir juicios paralelos", ha remarcado. "Yo no tengo nada que ocultar, que se investigue todo", ha insistido.

Álvarez de Toledo, "preocupada" por la investigación

En otra entrevista, en la Cadena Ser de Catalunya, la diputada por Barcelona y exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha considerado "atroces" los datos que se conocen sobre el espionaje a Bárcenas aunque ha insistido en "respetar la presunción de inocencia". "Hay que distinguir entre las penas individuales y las penas colectivas. Distinguir entre los hechos que cometen las personas y los que cometen las organizaciones. Yo no puedo especular", ha señalado.

A su juicio, "son los jueces los que tienen que dictar sentencia" y, cuando esta llegue, "habrá que hacer las valoraciones profundas y detalladas”. Según Álvarez de Toledo, se necesita "claridad, toda la información y que la justicia actúe". "Por supuesto que nos preocupa la mala imagen que se proyecta sobre el PP, pero eso no significa que la responsabilidad sea del partido ni de quien hoy lo dirige”, ha remachado.