Podemos abre el ciclo electoral con la promesa de una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros

Podemos ha lanzado este sábado, en el primer acto político del año, una de las principales promesas electorales que compondrán el programa de la formación para el próximo ciclo que de alguna manera arranca ya en estos días, la renta básica garantizada. la formación de Ione Belarra ha rescatado esta idea, que ya estuvo en el pasado en sus programas, para abrir una intensa precampaña, con actos cada fin de semana en diferentes puntos del país para calentar el terreno con la vista puesta en las autonómicas y municipales de principio de año.

Trabajar más y que no se reduzca el ingreso mínimo vital: así serán los nuevos incentivos al empleo

Más

La renta garantizada busca, según fuentes de la formación, “acabar con la pobreza y reducir las desigualdades”. La idea no es nueva, y de hecho es el germen del ingreso mínimo vital que puso en marcha el Gobierno durante la pandemia. Podemos ha rediseñado ahora el concepto para actualizar el instrumento ya en marcha, extenderlo y mejorar su agilidad y eficacia. “En 2015, dos puntos del primer programa electoral de Podemos para unas generales ya hablaban de una renta garantizada, de la necesidad de consagrar un derecho subjetivo para las personas de este país que garantizase un suelo de ingresos para todos”, ha recordado en el acto de este sábado en Madrid el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

La herramienta que ha diseñado el equipo económico de la formación, liderado por Álvarez, es un pago mensual de 700 euros para hogares con una sola persona o 1.400 en caso de familias compuestas por dos adultos y dos niños. Se podría solicitar desde los 18 años y siempre y cuando en los tres meses anteriores se hubiesen ingresado menos de 2.100 euros en total.

El objetivo además, según explican desde la formación, es que este instrumento no entre en disputa con la posibilidad de trabajar, lo que en determinados círculos se conoce como la “trampa de la pobreza”. Por ejemplo, “a persona sola que encuentre un empleo parcial con un salario de 600 euros, seguiría percibiendo 400 euros de la renta garantizada, con lo que sus ingresos totales serían de 1.000 euros”. De este modo, se conseguiría que esa persona que encuentra un trabajo precario no tenga que renunciar a la ayuda o, incluso, tener que cobrar en negro para no perder la renta estatal.

El modelo contempla también que el pago se divida entre todos los adultos del hogar por igual, de forma proporcional, y que no vaya destinado a un único titular, con la idea de impulsar, explica la formación, la “autonomía de mujeres y jóvenes” e incluiría 100 euros adicionales por cada menor de 18 años como complemento a la infancia.

Actualizar el ingreso mínimo vital

Álvarez ha defendido esta renta como una forma de trascender el ingreso mínimo vital, la herramienta que el Gobierno de coalición puso en marcha en los momentos más duros de la pandemia y que a pesar de haber beneficiado a cientos de miles de personas en España ha dejado fuera a millones, por un lado por una cuestión de su enfoque y por otro por los problemas que ha tenido para aplicarse en estos años. El secretario de Estado ha lamentado los problemas de burocratización de esta herramienta y ha defendido que esta renta garantizada es una forma de agilizar y ampliar el ingreso mínimo.

“Siete años después de que una fuerza lo llevase en su programa electoral, se ha empezado a trazar un camino que debe ser terminado”, ha dicho Álvarez, que recordó que el imv nació en un contexto “complicado” y tras una dura negociación entre los socios de Gobierno que fue particularmente difícil porque la herramienta era un compromiso del acuerdo de coalición, la pandemia lo aceleró. Tras su aprobación, ha sostenido el principal economista de Podemos, se produjo un hito en España, que por fin entraba en sintonía con la mayoría de países del entorno, que ya tenían una herramienta parecida.