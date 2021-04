Acusado de violación llama a insurgencia contra Instituto Electoral mexicano

Ciudad de México, 13 abr (EFE).- Félix Salgado Macedonio, político mexicano acusado de abuso sexual y de violar la ley electoral, llamó a una "insurgencia" contra el Instituto Nacional Electoral (INE) si no le devuelve su candidatura a gobernador de Guerrero este martes, y reiteró que los señalamientos en su contra son una "guerra sucia" y él "respeta" a las mujeres.

En entrevista con Efe, el aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador y senador con licencia convocó a disolver el INE si los consejeros no le regresan el registro en la sesión extraordinaria programada para este martes que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Si ellos me la aplican, yo lo aplico, lo aplicamos el pueblo de Guerrero, no es apología de la violencia, no estoy llamando a la violencia, estoy llamando a una insurgencia ciudadana, cívica y pacífica", manifestó desde su plantón frente al INE, en el sur de Ciudad de México.

La candidatura de Salgado Macedonio, cercano de López Obrador, causa polémica desde su anuncio en diciembre porque acumula cinco acusaciones de violación y abuso sexual, según políticas de su propio partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), incluyendo una menor de edad en 1998.

Siete de los 11 consejeros del INE votaron el 25 de marzo por cancelar su registro como candidato a gobernador de Guerrero el 25 de marzo, pero lo hicieron porque "no entregó el informe de gastos de precampaña" que establece la ley electoral mexicana para los procesos internos de los partidos.

"Es parte de la guerra sucia que me han enderezado, que me han orquestado desde un principio, pero no les resultó, no les salió, yo respeto a las mujeres, imagínese usted, tengo siete hijas", insistió Salgado Macedonio sobre las acusaciones en su contra.

NIEGA AMENAZAS

Salgado Macedonio y militantes de Morena mantienen un plantón para presionar al INE porque el TEPJF falló el viernes pasado para que el instituto realice una nueva sesión, que será este martes, para que revise su sanción y la de Raúl Morón, aspirante a gobernador de Michoacán.

Los políticos oficialistas, incluyendo el presidente de Morena, Mario Delgado, colocaron ataúdes de cartón frente al organismo con el nombre de Lorenzo Córdova, el presidente del INE.

"Los del INE, que cobran jugosos salarios, se tienen que ir. El INE tiene que morir y darle vida a una nueva institución, confiable, que le dé certeza a los ciudadanos de que sus elecciones van a ser limpias, y que va a ser un árbitro, no un jugador", comentó Salgado Macedonio.

La polémica se agudizó el lunes porque el senador con licencia amagó con ir a "buscar" a los consejeros y revelar el domicilio del presidente del organismo electoral autónomo.

"Ninguna amenaza, ninguna intimidación, simplemente que todos los funcionarios están en la caja de cristal, tenemos que ser observados, saber dónde vivimos, cómo vivimos", aseveró Salgado Macedonio en la entrevista.

El político, residente de Acapulco, había amagado con impedir las elecciones en Guerrero si él no aparecía en la boleta, pero ahora dijo que "no cree que sea necesario" al confiar en que el fallo será a su favor.

De lo contrario, "los volvemos a impugnar, nadie nos saca de este movimiento pacifico, nosotros no amenazamos a nadie, no venimos a lastimar a nadie, no bloqueamos, no rayamos, no quebramos un vidrio", aseguró.

ESPALDARARZO DEL PRESIDENTE

El caso ha cobrado relevancia nacional porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando 94 millones de están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.

En el plantón, los simpatizantes de Morena reprodujeron las palabras del presidente López Obrador, quien esta mañana pidió "combatir de manera pacífica" al INE y devolverle la candidatura a Salgado Macedonio, a quien ha defendido de las denuncias de abuso sexual.

"El presidente es claro, no se mete en los procesos electorales, pero es claro cuando dice que 'es que están en su derecho, o sea, cómo le quitan la candidatura'", indicó Salgado Macedonio.