La agencia afín al EI publica un vídeo de tres supuestos autores del atentado en Irán

La agencia Amaq, afín al grupo yihadista Estado Islámico (EI), difundió hoy un vídeo en el que se muestra a tres hombres en un vehículo y que son identificados como los supuestos autores del atentado durante un desfile militar, que causó este sábado 25 muertos y 60 heridos en la ciudad iraní de Ahvaz.

En un vídeo publicado en la red de mensajería Telegram, de una duración de 1,40 minutos y cuya autenticidad no pudo ser verificada, aparecen tres hombres vestidos de uniforme militar minutos antes de llegar supuestamente al desfile militar donde tuvo lugar el ataque.

El único individuo que habla farsi afirma en el vídeo que "con el permiso de Dios, va a haber un acto en el que se va a descuartizar a los enemigos de Dios, de la Guardia y de otros", en posible alusión a los Guardianes de la Revolución, cuerpo de élite iraní.

Otro de los pasajeros, que no fueron identificados, apuntó en árabe que le hubiera gustado "estar hasta el final de esta vida a vuestro servicio (...) Si no fuera por la orden de Dios, me hubiera gustado serviros. Pero la orden de Dios es la prioridad".

El Gobierno iraní ha responsabilizado del atentado al movimiento separatista árabe Alahvazié respaldado, según Teherán, por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, desestimando la reivindicación proclamada ayer por el EI.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron hoy con "una venganza mortal e inolvidable en un futuro próximo" a los autores del atentado.

El ataque fue cometido por cuatro extremistas que abrieron fuego contra las unidades del Ejército y de los Guardianes que desfilaban y contra el público desde detrás de la tribuna de las autoridades, y que fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.