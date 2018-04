Los diez alumnos del máster de Cifuentes que aparecen en las actas de convalidación falsificadas

Cristina Cifuentes. Presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2015. Durante el tiempo en que se desarrolló el máster ocupaba el puesto de delegada del Gobierno en Madrid, puesto en el que la colocó el presidente Mariano Rajoy en enero de 2012 tras ganar las elecciones.

Pedro Calvo. Fue mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid. Antes ya había formado parte de su Gobierno en la Comunidad, donde ejerció como consejero de Medio Ambiente entre 2000 y 2003. Fue presidente de Nuevas Generaciones del PP entre 1993 y 1997. Dimitió de sus cargos públicos en 2012 tras ser imputado en el Madrid Arena, aunque mantuvo el acta de concejal. Desde que estalló el escándalo del máster se ha negado a responder a eldiario.es. El pasado 21 de marzo aseguró a El País que él no había completado el máster.

El el exdelegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo EFE

Dionisio Ramos. Es uno de los mejores amigos de la presidenta madrileña. En 1993 Cristina Cifuentes fue testigo de la boda de Ramos y en 2001, él participó en el tribunal de las oposiciones que le permitieron a ella ascender de categoría como funcionaria. También dio el salto a la política al ser elegido como secretario general técnico de la Consejería de Educación. Pero apenas duró un año en el cargo. El pasado 27 de febrero eldiario.es desvelaba que una empresa a la que están vinculados tanto Ramos como el presidente de la oficina anticorrupción del PP, Andrés Ayala, había recibido una concesión administrativa por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena, dependiente del Ministerio de Fomento. Recibió el aprobado general en esas tres asignaturas convalidadas de manera irregular, y según escribe en su perfil de linkedin, obtuvo el máster de Derecho Autonómico en 2013.

Susana Ángel. Durante años fue la número dos de Pedro Núñez Morgades -un histórico dirigente del PP que ha sido delegado del Gobierno en Madrid bajo la presidencia de José María Aznar- en la Fundación Legalitas, de la que hoy está desvinculada. Susana Ángel no ha atendido las llamadas de esta redacción.

José Ignacio Sanz Cerezuela (izquierda) recogiendo un premio cuando era gerente de EFE

José Ignacio Sanz. Exgerente de la agencia EFE entre 2012 y 2014, asegura que finalizó el máster. Según su perfil de Linkedin, estuvo después casi dos años en la delegación de Bangkok como responsable de Asia y Oceanía. Tras cursar el posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos, en septiembre del año pasado obtuvo el doctorado en Derecho también en ese centro educativo.

Inmaculada González de Molina Martínez. Era periodista en el diario La Razón durante el inicio del aquel curso 2011-2012 en que transcurrió el máster. Y fue entonces cuando, con el cambio de Gobierno, pasó al servicio de prensa de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. No incluye este título en su currículo público y ha sostenido que ni siguió el curso ni tiene título alguno de la URJC.

Elena Gismero Mendieta. Su currículo destaca puestos básicamente técnicos pero siempre vinculados a la Administración. En la actualidad en Tragsatec -filial de la sociedad pública Tragsa-. Anteriormente trabajó en la empresa pública Isdefe o en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. No exhibe el título de este máster en sus perfiles públicos que recogen su cualificación académica.

Ricardo Enrique Medina Mailho. Aparece como apoderado de la empresa Cualtis de la que ha constado como director general. Tiene una vinculación directa con la Universidad Rey Juan Carlos al figurar en el comité científico de la Cátedra universitaria España-Israel de la URJC. En el comité de honor aparece el catedrático Enrique Álvarez Conde. El propio Álvarez Conde aparecía en el acto de firma del convenio junto al ex rector Pedro González Trevijano y el embajador israelí Alón Bar.

José Antonio Gurpegui Palacios. Catedrático del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor visitante en Harvard. En conversación con eldiario.es no oculta su amistad con alguno de los cargos directivos de la Rey Juan Carlos. Reconoce que no acudió a las clases, no realizó los exámenes y tampoco conoció a ningún profesor. Pese a ello tiene tres asignaturas aprobadas.

Álvaro Morente Hidalgo. El décimo alumno que figura en las convalidaciones de esas tres asignaturas, como todo el resto, con firmas falsas, no ha dejado rastro. Ni siquiera figura en alguno de los listados del curso y eldiario.es no ha podido obtener ningún dato sobre él.