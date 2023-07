Un “amigo comunista” de Feijóo que acude a todas sus tomas de posesión: el sindicalista de Correos que acusa al Gobierno de lastrar el voto postal

“El Gobierno no parece que esté encariñado con que la gente vaya a votar”. La frase no es de una cuenta falsa de Twitter, ni forma parte de las soflamas de un ultra en YouTube o TikTok. Tampoco la ha expresado en el fragor del debate político ninguno de los candidatos en las elecciones generales del 23 de julio. Es la conclusión del “responsable del Sector Postal de CCOO”, Regino Martín. El “único amigo comunista” de Alberto Núñez Feijóo, según el propio líder del PP, quien ha encontrado en el sindicalista al aliado perfecto para abundar en el bulo de que el voto por correo el 23J está en peligro, tal y como hiciera Donald Trump antes de perder frente a Joe Biden en 2020.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Martín para ahondar en las dudas que expresó en Telemadrid este mismo martes sobre las motivaciones del Gobierno para, supuestamente, boicotear el voto por correo, pero no ha sido posible.

“Está de viaje”, han asegurado desde la delegación en Correos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Un par de horas antes, Martín sí ha atendido en directo al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 desde la sede del sindicato.

Martín también atendió esta semana a RTVE, donde lanzó la duda sobre las intenciones de Correos. “Hay un apagón informativo respecto a lo que los ciudadanos tienen que saber”, dijo. En Telemadrid, abundó: “Están engañando a los sindicatos, a los trabajadores y a la población”. “Me consta por muchas razones”, dijo, sin explicarlas. “No se puede engañar a la población”, añadió

Fuentes de la sección sindical de CCOO en Correos desligan las palabras de Martín de las acusaciones veladas de pucherazo azuzadas por el PP en los últimos días. No solo Feijóo ha puesto en duda que “los jefes” de la empresa pública quieran que la gente vote. También su número dos, Cuca Gamarra, lanzó dudas sobre el servicio postal, y apuntó a su presidente, Juan Manuel Serrano: “No hay que olvidar quién está al frente de Correos y la relación directa con Sánchez”.

Serrano fue el jefe de Gabinete de Sánchez antes de su llegada a la Moncloa. El presidente del Gobierno lo relevó en 2018 tras la moción de censura que terminó con el mandato de Mariano Rajoy. En su lugar, fichó a Iván Redondo.

También en las críticas al presidente de la empresa hay pinza entre el PP y su “portavoz” sobre Correos. Regino Martín dijo en esa entrevista en Telemadrid del pasado día que “si no hay carteros para llevar la documentación y no hay apertura de oficinas para emitir el voto, no se está tomando en serio el voto por correo”. “Antes dudábamos, ahora pensamos que es cierto, el presidente [de Correos] no está facilitando el voto”, concluyó.

En Antena 3, esta mañana, ha atacado directamente a Serrano, con quien arrastra un enfrentamiento desde su aterrizaje al frente de la empresa en 2018. “El presidente lleva tres años hundiendo la empresa. Es un incapaz”, le ha dicho a Susanna Griso antes de partir de viaje. Serrano lleva cinco años al frente de la empresa.

La secretaria general del PP ha abundado esta misma mañana en sus acusaciones y ha elevado el tiro a Pedro Sánchez: “Quiere que no votemos porque él gana”.

Y Feijóo también ha incidido en las dudas sobre el proceso. “No quiero ni pensar que pueda haber un conjunto de personas que no puedan votar porque no les ha llegado la papeleta”, ha dicho en una entrevista en esRadio. Preguntado en el programa que dirige Federico Jiménez Losantos sobre una hipotética impugnación del resultado, el candidato del PP no lo ha negado: “No queremos contemplar ese escenario”.

Lío en CCOO

“Aquí nadie habla de ‘pucherazo’ sino de las manifestaciones de sindicatos que saben lo que dicen”, ha señalado Feijóo, quien se ha parapetado tras las reivindicaciones laborales de los representantes de los trabajadores de las empresa pública, quienes han reclamado en las últimas semanas a los gestores de Correos más agilidad en el reforzamiento de personal y ampliación del horario de reparto y de apertura de oficinas.

El candidato del PP ha insinuado que Correos afronta una hipotética crisis a nivel “mundial” si hay problemas con el voto a distancia. “No podemos ser cicateros”, ha apuntado, para exigir a los trabajadores de la empresa que “trabajen mañana, tarde y noche” y poner en duda, después, que se les vaya a pagar las horas extra.

Una palabra, “cicatero”, utilizada también desde la sección sindical de CCOO en Correos, desde donde trasladan que existe “un problema laboral” por la “desidia o desgana” de la empresa. “Lo que nos interesa es Correos, lo laboral y la información a la ciudadanía. Alguien tiene que ser responsable en la empresa y el Gobierno de trasladar a la sociedad” qué hacer para garantizar el voto por correo, apuntan.

En opinión del interlocutor de elDiario.es, se están “sacando las cosas de quicio” tras las declaraciones de Martín, Feijóo y Gamarra. Con todo, desde la sección de Correos defienden que “todo lo que está trasladando” a los medios Regino Martín “está avalado por la organización”.

Sin embargo, el secretario general, Unai Sordo, ha desautorizado las dudas extendidas por Martín: “No compartimos que haya ninguna intencionalidad política detrás de la gestión de este voto. Este es un mensaje muy peligroso, deslegitimador de un proceso electoral y CCOO queremos ser taxativos”.

elDiario.es también ha intentado, sin éxito, contactar con la dirección confederal de CCOO para ampliar su opinión sobre lo ocurrido en Correos.

Desde el sindicato se ha señalado que la delegación Postal de CCOO no tiene actualmente una dirección oficial, y que Martín actúa como “responsable” o “portavoz”.

El “único amigo comunista” de Feijóo

Regino Martín es un histórico de CCOO en Correos. De hecho, ya estaba allí al frente de la sección sindical en el año 2000, cuando Feijóo llegó a la presidencia de la empresa. Feijóo estuvo tres años al frente de la compañía pública, tiempo suficiente para privatizarla.

Pero a Feijóo también le dio tiempo a trabar una fuerte amistad con Martín. El sindicalista ha asistido habitualmente a las tomas de posesión del gallego. Por ejemplo, en 2012 al inicio de su segundo mandato al frente de la Xunta.

O en abril de 2022. Regino Martín estuvo entre los invitados al congreso extraordinario de Sevilla que encumbró a Feijóo como líder del PP. A él le dedicó unas palabras en su primer discurso como presidente del partido. “Es el único amigo comunista que tengo”, dijo de él entre risas del público.

Ante el ataque recibido por parte del PP, Correos se ha defendido con sendos comunicados en los que asegura que se han realizado 20.240 contrataciones de refuerzo desde el día en que Sánchez pulsó el botón de convocatoria electoral y que se van a ampliar los horarios de apertura de las oficinas. Unas cifras que desde CCOO ponen en duda.

“Correos ha acometido esta alta cifra de contrataciones de refuerzo teniendo en cuenta el incremento en el número de solicitudes de voto por correo recibidas, y la coincidencia del periodo electoral con las vacaciones de verano, de modo que también ha cubierto al 100% las vacaciones de la plantilla durante el mes de julio”, asegura en una de las notas en la que también agradece que un 30% de los trabajadores que tenían previstas sus vacaciones en julio las han retrasado voluntariamente.

La Junta Electoral paralizó el envío de papeletas

Lo que sí admiten es que ha habido un cierto retraso en el comienzo del envío de los votos debido al recurso que el Partido Feminista presentó ante la Junta Electoral Central, que paralizó temporalmente la difusión. “Eso provocó que la oficina del censo no nos mandase alguna documentación. Pero ya se está mandando con normalidad”, explican en la empresa pública.

En el diagnóstico coinciden en el Sindicato Libre, desde donde explican que el voto por correo debería haber comenzado a repartirse el 3 de julio y no lo hizo hasta el día 10. “Hay atasco. Creo que en este punto debería intervenir la Junta Electoral Central y hacer algo con los plazos porque se le escapa incluso a Correos”, señala Miguel Ángel Mora.

Lo que apunta el representante sindical, en cualquier caso, es que hay falta de medios materiales (carros, mesas, etc.) por más que se haya reforzado la plantilla y señala que los 20.000 contratos no son necesariamente nuevas personas incorporadas sino que algunos son “concatenaciones” de contratos que concluían. No obstante, el Sindicato Libre amenazó con una huelga a principios de junio y no llegó a celebrarla. “Queríamos una solución al problema y queríamos ser parte de la solución”, explica Mora, que recuerda que Feijóo privatizó Correos con el aval de CCOO y UGT: “Antes había un Correos que prestaba un servicio de calidad, pero en los últimos 20 años se han amortizado mil puestos de trabajo anuales y quieren seguir usando Correos con fines mercantilistas”.

Choque sindical

UGT ha aprovechado el comunicado en el que se defienden del ataque de Feijóo para situar al presidente de Correos en la diana de sus críticas. “Los profesionales de Correos no merecen las insólitas, desafortunadas y equívocas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo ayer, sembrando sospechas sobre la capacidad y neutralidad de los carteros y jefes intermedios de Correos para sacar adelante el voto por correo”, señala la central sindical antes de arremeter contra Serrano: “Los problemas operativos e insuficiencias existentes en este momento, proceden de su desguace de Correos en los últimos cinco años denunciados reiteradamente por los sindicatos”.

El área de servicios públicos del sindicato hermano del PSOE cita a Sánchez a quien consideran responsable “in eligiendo” por la designación de Serrano antes de sentenciar que confían “plena y absolutamente en la profesionalidad de los empleados y empleados de Correos de distribución, rurales, oficinas, centros de tratamiento, oficinas de cambio, sus mandos intermedios y todos los profesionales que desde todas las áreas dan soporte directa o indirectamente al desarrollo de las obligaciones de Correos en materia electoral” ante las dudas que ha sembrado Feijóo, que se ha comprometido a pagar las horas extra que hagan los carteros y que ya se están reconociendo y pagando, según reconocen fuentes sindicales: “Vienen en el convenio”.