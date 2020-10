Arrimadas: Si Iceta quisiera constitucionalismo se sumaría a lista unitaria

Bruselas, 13 oct (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló este martes que si el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quiere un Gobierno constitucionalista en Cataluña debe sentarse a negociar con Ciudadanos y PP una lista unitaria para las elecciones, que considera "el camino más fácil" para lograrlo.

"Si el señor Miquel Iceta realmente quisiera hacer un Gobierno constitucionalista, se sumaría al camino que más fácilmente nos lleva al gobierno constitucionalista, que es la lista unitaria, porque así no se van a perder ni escaños ni votos por el camino", recalcó Arrimadas en un encuentro telemático con la prensa española en Bruselas.

La líder del partido naranja destacó que si estos tres partidos se presentan juntos "seguro" que ganan y "muy probablemente" gobiernen, un resultado que "agradecerían no solo los constitucionalistas", opinó.

"Me gustaría que el PSC se sentara en la mesa y empezara a hacer propuestas. Sería un primer paso para ver que realmente tienen intención de sentarse, pero es que no ha habido ni eso", lamentó Arrimadas.

Sin embargo, incidió en que "no tira la toalla" para que el PSC se una a esta lista con el "objetivo de sumar esfuerzos, tener un gobierno constitucionalista y superar este 'procés'" en una vía "lo más transversal posible".

"Es verdad que siempre se han equivocado eligiendo. Hicieron tripartitos, se han dejado llevar por políticas nacionalistas... pero a nosotros lo que nos mueve es la ciudadanía. Y el votante del PSC es constitucionalista y estaría de acuerdo en un gobierno constitucionalista", recalcó Arrimadas.

La líder nacional de Ciudadanos consideró que el propio Iceta ha estado de acuerdo en que "será bueno" que se acordase un ejecutivo tal en Cataluña y afirmó que el líder del PSC se había expresado en este sentido en un acto reciente junto al candidato de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, y el del PP, Alejandro Fernández.

"Estamos de acuerdo en el objetivo final y hay que utilizar el mecanismo que más nos permita llegar a este objetivo. Sin duda la lista unitaria es la que nos permite con más garantías llegar porque no se pierden votos por el camino. No tiene sentido que el señor Iceta siga diciendo que quiere un gobierno constitucionalista si luego dice no al mecanismo que nos permite no perder ni un voto", planteó Arrimadas.

"¿No será que el señor Iceta quiere hacer otro tripartito con ERC? Es lo que a mí me preocupa, porque los votantes del PSC estoy segura de que mayoritariamente lo que quieren es un Gobierno constitucionalista, que deje atrás el procés", añadió, al tiempo que señaló que esta pregunta "hay que hacérsela insistentemente" al propio Iceta.