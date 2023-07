Podemos avisa de que ejercerá “autonomía política” dentro de Sumar en el Congreso

Podemos ejercerá “autonomía política” dentro del grupo parlamentario de Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, articuló una coalición con quince partidos diferentes para presentarse a las elecciones del pasado domingo. Tras el resultado obtenido, ocho partidos de izquierda tendrán representación en el grupo que se constituirá a partir del 17 de agosto y desde la fuerza que dirige Ione Belarra creen que muchas de esas formaciones reclamarán “autonomía”, tal y como ha trasladado este miércoles el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

“Muchos partidos de la coalición van a ejercer su autonomía política. Es evidente que los partidos de ámbito autonómico como Més, Chunta o Compromís van a ejercer su autonomía política y también Podemos”, ha dicho Echenique preguntado por el papel que ejercerá su formación dentro de la coalición a partir de ahora, después de que el partido haya pasado de 23 diputados a 5 tras las negociaciones de la coalición y el resultado electoral. “Lo que no se le puede perder a ninguna fuerza es que no ejerza su autonomía. No vamos a ser los únicos pero Podemos lo va a hacer”, ha insistido.

Con el reparto salido del acuerdo de coalición y tras los 31 asientos obtenidos el domingo por Sumar, el partido instrumental de Díaz, en el que ha incorporado a afines e independientes, se quedará con 10 escaños; Izquierda Unida, los comuns y Podemos se quedan con 5; Compromís y Más Madrid tiene 2 cada uno y tanto la Chunta Aragonesista como Més tendrán un representante. Dentro de la negociación que se desarrolló a contrarreloj tras el adelanto electoral, Podemos se garantizó el 23% de los recursos, que perdería si decidiera ejercer esa autonomía al máximo y romper con su grupo para ir al mixto como hizo por ejemplo Compromís en 2016, un escenario que en cualquier caso descartan en la formación.

Echenique ha defendido este miércoles que Podemos sigue siendo un “proyecto político indispensable” para que en el país sigan produciéndose “ciertas transformaciones profundas” y que requieran “confrontar con los poderes establecidos”. “Vamos a seguir trabajando para que es proyecto de país siga vivo porque entendemos que es una obligación no tanto con nuestra organización sino con que pueda haber un horizonte transformador”, ha sostenido después de intervenir por última vez en el Congreso de los Diputados. El que ha sido portavoz del grupo confederal esta legislatura ha anunciado hoy mismo que dejará la política institucional y solicitará reincorporarse a su plaza en el CSIC.

“Me despido de esta cámara pero lo hago sin tristeza a pesar de que soy consciente de que quedan más cosas por conseguir. Me despido con orgullo, con el modesto orgullo de haber contribuido a conseguir un importante número de avances sociales que habríamos pensado que era imposible”, ha dicho en su despedida.

El dirigente de Podemos también se ha referido en sus declaraciones a la prensa a los resultados electorales de la coalición Sumar después de que la secretaria general del partido, Ione Belarra, lamentase el lunes que el espacio político de la izquierda transformadora ha perdido más de 700.000 votos en cuatro años. “No ha funcionado la estrategia de renunciar a una apuesta fuerte por el feminismo e invisibilizar a Podemos”, ha dicho Echenique, en línea con el análisis de Belarra. “La hipótesis era que a Sumar le iba a ir mejor con un papel secundario de Podemos y esa hipótesis no se ha verificado”, ha dicho.

En cualquier caso, el portavoz ha valorado “muy positivamente” que la sociedad haya evitado con su voto “una mayoría de PP y Vox. ”Valoramos muy positivamente el resultado electoral en global porque pensamos que tanto los votantes del PSOE como de nuestro espacio como de fuerzas nacionalistas e independentistas en Euskadi y Catalunya han conseguido algo que no parecía fácil y es evitar que Feijóo pueda gobernar con Vox“, ha puntualizado.