Los barones del PP dan por hecho que Feijóo irá a una investidura fallida y que se quedará en la oposición

Ganó las elecciones de 23J. Por la mínima, pero se impuso al PSOE. Mejoró notablemente los resultados de 2019. Y sólo lleva 17 meses al frente del partido. Son los tres argumentos con los que uno de los barones más influyentes del PP rechaza de plano que el liderato de Alberto Núñez Feijóo esté en cuestión. No hay nadie, más allá de las terminales mediáticas más ultras, que lo haya planteado. Ni dentro ni fuera de los órganos del partido. Así lo expresa quien sostiene también que ni siquiera Isabel Díaz Ayuso “está ni estará en ninguna conspiración”, a tenor de las señales emitidas por la inquilina de la Puerta del Sol.

La presidenta de la Comunidad “sabe que no es su momento y es consciente, además, de que no cuenta ni con el liderazgo orgánico que requiere dar ese paso ni tampoco con el liderazgo social porque Madrid no es Andalucía, donde se le tiene más miedo a Vox que a ERC, ni Catalunya, ni València, ni Aragón”, apostilla el mismo interlocutor.

La propia Ayuso se ha descartado ante una hipotética batalla por el liderazgo en el corto plazo, aunque no ha perdido la oportunidad de asegurar que “algún mensaje llega” en esa dirección: “No los estoy ni abriendo”. “No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente. No somos un partido así, no somos 'podemitas'”, se ha despachado Ayuso, que fue la principal inductora de la operación contra su otrora amigo Pablo Casado. “La persona que el jueves era idónea para presidir España, lo sigue siendo a día de hoy”, ha tratado de zanjar.

Por primera vez en la calle Génova coinciden con Pedro Sánchez en que la realidad publicada no es la realidad social, y mucho menos la verdad de lo que ocurre en la vida interna de los partidos. Y es que el resultado de las urnas ha hecho que en el PP por fin marquen distancias con lo que por la mañana sus hasta ahora comunicadores y periodistas de referencia vierten a través de las ondas o en forma de editoriales y columnas en la prensa diaria. Dicho de otro modo: no hay debate interno sobre si Feijóo debe abandonar el liderazgo del partido ni hay en el ambiente del PP la hostilidad que desprenden algunos medios para con Feijóo, después de que el resultado que arrojaron las urnas haya estado muy por debajo de las expectativas generadas por los encuestas “pero también de las de la llamada prensa amiga”. La expresión es de un veterano popular que recuerda tanto las veces que en su partido se dejaron llevar por “los cantos de sirena de los referentes mediáticos” como las “que hubo que marcar distancia con ellos para que no nos llevaran al abismo”.

Los barones más cercanos al líder del PP dan por hecho incluso, pese a las dudas iniciales, que el gallego se presentará a la investidura, aunque no tenga los apoyos necesarios, como ya han dejado claro PNV y Coalición Canaria. “No hacerlo sería reconocer un fracaso que no ha tenido en las urnas”, arguye un presidente regional mientras asegura que hay un cierre de filas “total y absoluto” del partido con Feijóo, a quien se ha animado a hacer de ese debate de investidura su plataforma de lanzamiento para una próximo campaña electoral en el caso de que haya repetición electoral.

En el PP no están tan seguros como en el PSOE de que Sánchez vaya a conseguir la abstención que necesita de Junts para ser investido, pero aunque lo lograra los barones también creen que Feijóo debe quedarse en la oposición, a pesar de que el partido hubiese dado por sentado que se iría si no lograba gobernar después de que el mismo gallego así lo dijera en alguna ocasión tanto en declaraciones públicas como en círculos privados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya le afeó alguna vez que hiciera ese tipo de declaraciones sobre su espantada en caso de derrota, pero ahora, además, defiende con ahínco “que Feijóo no ha perdido” y que se debe quedar. Y no solo por evitar un nuevo cisma interno y una nueva guerra fratricida por el liderazgo nacional, sino porque está convencido de que la legislatura, aun en el caso de que Sánchez consiga los apoyos necesarios, “puede saltar por los aires en cualquier momento”.

“Feijóo no se hará un Arrimadas. Eso es lo que quisiera Sánchez y no le vamos a dar ese regalo”, asegura otro miembro de la dirección nacional en alusión a la decisión de la exlíder de Ciudadanos de renunciar a la investidura para la presidencia de la Generalitat, tras una rotunda pero insuficiente victoria electoral.

También Ayuso es partidaria de que Feijóo vaya a una investidura, aunque sea fallida. “No hay ningún reglamento que lo impida. Estamos a ver cómo Núñez Feijóo tiene el 'sí' del rey, ojalá lo tenga, para presentarse al Congreso y presentar su proyecto y dar todas las batallas. La única batalla que se pierde es la que no se da”, ha dicho en la misma rueda de prensa en la que ha dado por hecho que Sánchez seguirá en Moncloa. “Ya lo tiene todo pactado”, ha dicho la presidenta madrileña, que ha puesto deberes a la oposición frontal que debe hacer el PP de Feijóo desde todas las instituciones, de los ayuntamientos al Senado.

Que Feijóo siga al frente del partido es bueno para el PP porque ante el escenario de repetición electoral, “sería un suicidio cambiar de candidato”, subrayan en la calle Génova. Y, en el caso contrario, que haya Gobierno de Sánchez, “debe seguir en el Congreso a la espera de lo que pueda ocurrir dada la inestabilidad que promete una colación sostenida por partidos que ni son de fiar ni son capaces de dar estabilidad”, añade otro popular en la línea que Moreno.

El final de Vox

Sea cual sea el escenario que resulte de estas elecciones, los populares están convencidos de que Vox “ha empezado a escribir el principio de su final el 23J como le pasó a Podemos, tras su entrada en el Gobierno” y que haya o no repetición electoral, el gallego debe seguir al frente el partido. “Ayuso no está ni se la espera. Ni es su momento, ni Madrid, por mucho que ella lo diga, es España”, avisa un dirigente andaluz que achaca sobre todo a la ultraderecha la responsabilidad de que el bloque no haya sumado la mayoría necesaria para poder gobernar.

“Más allá de Madrid, los españoles que militan en la moderación y la centralidad y que no están ideologizados han dicho que no quieren en el Gobierno de España a un Podemos de derechas”, reconoce un popular que augura que a “Sánchez solo se le echa con la concentración de voto” y también que al PP le ha faltado “determinación, claridad y criterio” para gestionar “los incendios” provocados por los de Abascal en esta campaña tras la configuración de los gobiernos y regionales que dieron lugar tras el 28M.

________________

