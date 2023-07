El PSOE ve “clara” la investidura de Sánchez y cree que “hay que ayudar a Junts” a tomar decisiones

El PSOE está convencido de que Pedro Sánchez será reelegido presidente del Gobierno con el apoyo de una mayoría del Congreso de los Diputados. Aunque extreman la prudencia en torno a las conversaciones que ya han comenzado con grupos fundamentales para la investidura, como ERC y Junts, los socialistas piensan que el independentismo catalán intentará en última instancia evitar una repetición electoral. “No les interesa, los socialistas han sacado más votos que la suma de ERC y Junts. Es un escenario que no pueden permitirse”, razonan fuentes de la dirección del partido que, por tanto, concluyen: “Vemos clara una mayoría de progreso”.

Sobre la negociación con el partido que lidera el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la más compleja de cuantas deberá abordar el PSOE para conseguir una nueva mayoría de investidura, en Ferraz se muestran cautos pero confiados de que, más allá de las exigencias maximalistas, hay terreno para el diálogo.

“A Junts hay que ayudarlos a tomar decisiones, ahora tienen que digerir esta situación y hace falta tiempo”, razonan esas mismas fuentes de la dirección socialista, que al mismo tiempo remarcan que los límites de la Constitución en ningún caso serán rebasados. “La amnistía y el referéndum no se pueden incluir en la negociación, aunque entendemos que ahora ellos mantengan ese discurso de máximos porque necesitan hablarle primero a los suyos”, explican.

Los socialistas creen relevante, además, quitarle foco a los de Puigdemont por un doble motivo. Piensan que una negociación “retransmitida” restaría margen de maniobra a los propios independentistas respecto al mensaje que finalmente tengan que trasladar a su electorado. Y también opinan que un exceso de protagonismo de Junts puede perjudicar a las conversaciones con otros socios igualmente imprescindibles como ERC. “Hay que cuidar el lenguaje para que nadie se moleste. A ERC le podría molestar el protagonismo de Junts y hay que contentar también a otros socios que no tenemos que dar por hechos y a los que no se puede hacer de menos”, apuntan.

“Feijóo está tocado de muerte”

La resaca del 23J ha abierto un escenario de incertidumbre en el seno del PP en torno al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo por la imposibilidad de formar gobierno por parte de la derecha y haber obtenido unos resultados muy alejados de sus propias expectativas. Una situación a la que el PSOE asiste como espectador y en mitad de una paz interna respecto a Pedro Sánchez por la que casi nadie apostaba hace apenas una semana.

“Feijóo está tocado de muerte, ya hemos visto las declaraciones de Esperanza Aguirre. La verdad es que no lo vemos sentado en la oposición en el Congreso esta legislatura porque él ya dijo que no se presentaría a las siguientes si perdía. Creemos que es Ayuso la que se va a presentar”, vaticinan en la calle Ferraz.

Los socialistas ven como una mera “estrategia política de supervivencia” el debate sobre una posible investidura fallida del líder del PP. “Está intentando no precipitar su caída brusca. Han perdido pero están en que parezca que no han perdido. No tenemos claro que Feijóo vaya a una investidura fallida y muchos de los suyos le están diciendo que es un desgaste innecesario”, opinan.