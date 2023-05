Belarra avisa de que el objetivo del PP es ilegalizar EH Bildu y detrás irán ERC y Podemos

Podemos ha acusado estos días a la derecha y en concreto al PP de colocar a ETA en el eje del debate de campaña para no hablar de los problemas que preocupan realmente a la sociedad. Pero este domingo, su secretaria general, Ione Belarra, ha estirado un poco más el monotema de la última semana para acusar a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo de haber diseñado una estrategia para ilegalizar partidos. “¿Creéis que se quedarán en EH Bildu?”, se ha preguntado en el mitin central de Podemos-IU-Alianza Verde en Madrid. Después, ha advertido, irán a por Esquerra Republicana y después a por el partido que lidera.

“Es muy grave lo que está pasando. El PP lleva toda la campaña hablando de ETA. Su objetivo es ilegalizar partidos. Siempre han incumplido las leyes de la democracia para poder ganar. Siempre han incumplido las reglas de la democracia, el problema es que ahora se presentan incumpliendo las leyes. Ahora dicen a las caras que van a intentar ilegalizar partidos y convertirnos en Polonia”, ha acusado la ministra de Derechos Sociales desde el escenario, en línea con la idea que el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, trasladó este sábado en un acto en Baleares.

Belarra ha acudido este domingo por segunda vez a Madrid en la campaña para arropar a los candidatos de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, a la Comunidad y el Ayuntamiento, Alejandra Jacinto, con la consigna de que ellos son la única opción de que en ambos gobiernos se den las batallas contra una derecha que ha calificado de “asalvajada”. Es la premisa que el partido ha abanderado desde el inicio de la campaña para las autonómicas y municipales del 28 de mayo: solo Unidas Podemos se atreve a poner algunos debates espinosos encima de la mesa.

En anteriores actos, especialmente en la Comunidad Valenciana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, había hablado de los “partidos de centro” para hablar del PSOE y de Compromís con esta misma premisa. Este domingo, Belarra se ha referido a la izquierda “cuqui” de Más Madrid, una izquierda con la que están dispuestos a pactar después de las elecciones pero que, diagnostican, por sí sola no es capaz de cambiar las cosas.

Izquierda útil frente a la izquierda 'útil'

“Madrid ya tiene la experiencia de saber qué psa cuando Podemos no está fuerte o no está”, ha dicho Belarra en referencia a que en las últimas elecciones, tras la salida de Íñigo Errejón para fundar Más Madrid, Podemos se quedó sin candidatura para el Ayuntamiento de Madrid. “Está muy bien tener una izquierda cuqui, vamos a gobernar con ellos a partir del 28 de mayo, pero más falta le hace a esta ciudad una izquierda útil, que dé las peleas contra una derecha asalvajada”, ha dicho.

Para Belarra, Podemos debe ser el “motor ideológico de la izquierda”, porque los últimos años demuestran, ha insistido, en que “si no está Podemos no cambia nada”.

En este sentido, la ministra de Sociales ha defendido que el único partido en esta campaña madrileña que se ha atrevido a poner el nombre del hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, en el debate, ha sido Podemos, cuya candidata llevó al debate electoral una camiseta con su fotografía impresa y la frase que dijo sobre él Pablo Casado antes de ser defenestrado por su propio partido: “La cuestión es si cuando morían setecientas personas al día se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros”.

“En campañas electorales todos los partidos se parecen mucho. Si escucháis lo que dice Reyes Maroto[la candidata del PSOE al Ayuntamiento] o Rita Maestre [de Más Madrid] se parece bastante. La diferencia es que cuando se desata el acoso mediático, cuando hay que llevar las medidas hasta el final, la única persona a la que no le van a temblar las piernas es Roberto Sotomayor. Quien estuvo allí cuando había números para echar a 'M. Rajoy' fue Unidas Podemos. Quien defendió que había que entrar en el Gobierno, quien ha estado ahí defendiendo la subida del salario mínimo, el tope al gas, quien ha defendido las leyes feministas, la ley solo sí es sí, la ley trans fue Unidas Podemos. Quien está hablando de lo que le preocupa a la gente, que son los precios de los alimentos, quien tiene una propuesta concreta, una cadena pública de supermercados que mire de tú a tú al señor Juan Roig, es Unidas Podemos”, ha sintetizado Belarra.

Limitar la compra de vivienda a no residentes

La ministra ha sacado pecho de una de las medidas estrella para su partido de toda la legislatura. “Estas elecciones se han convertido en un referéndum por el derecho a la vivienda”, ha vaticinado. “Ha tenido que llegar Unidas Podemos para que tengamos la primera ley de vivienda de nuestra democracia, un éxito rotundo, una ley ambiciosa”, ha definido.

Pero la líder de Podemos ha avanzado que su partido no se limitará a aplicar la ley cuando llegue al Gobierno (es una ley estatal que da competencias a las comunidades y ayuntamientos para regular los alquileres). “No vamos a parar de darle vueltas a qué más podemos hacer”, ha dicho. Por eso, a continuación, ha anunciado que en aquellos lugares en los que puedan gobernar, en las zonas de mercados tensionados no solo limitarán los alquileres al 2% sino que limitarán “la compra de vivienda a los no residentes. ”Las casas son para vivir, no para especular. Vamos a llevar esa afirmación a las últimas consecuencias“, ha prometido.