Casado anuncia que el PP se sumará a las movilizaciones de la patronal agraria

Pablo Casado ha aprovechado un acto con agricultores y ganaderos para anunciar que su partido se sumará a las movilizaciones que el campo ha convocado en diciembre en protesta por la subida de los cortes de producción. "Vamos a estar con vosotros, porque llega un momento en que hay que decir basta. No os vamos a dejar solos", ha dicho el líder del PP en una intervención en el Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja, en Ciudad Real.

Las organizaciones profesionales agrarias españolas ASAJA, COAG y UPA han convocado varias manifestaciones el mes que viene en diferentes puntos del país ante el disparado precio, según protestan, de los piensos, las semillas, los abonos o el combustible. Casado, que ha defendido reiteradamente las reivindicaciones del sector, ha cargado además contra el "desprecio, los ataque y las acusaciones" que, a su juicio, recibe el campo.

Casado ha ironizado en este sentido con que hay políticos que "no han pisado el campo en su vida y no han visto a un agricultor más que en una serie de Netflix. Piensan que las cosas del supermercado se fabrican con inteligencia artificial, pero los que admiramos lo que hacéis no os vamos a dejar solos", ha subrayado.

Además de los problemas de financiación del sector primario y la subida de los costes de producción que arguye el campo, Casado ha criticado en su discurso algunas medidas del Gobierno que no le gustan, como las recomendaciones alimentarias que ha lanzado el Ministerio de Consumo recientemente o la protección del lobo. Según el presidente del PP, "hay que proteger a los corderos y a los ganaderos".

El jefe de la oposición también ha señalado que su partido está defendiendo en Europa que la Política Agraria Común (PAC) "tenga una mejor recepción". "Luego a esto lo llaman ser desleal en Europa. Para mí no es ser desleal ir a una reunión de tu partido, no una reunión institucional, y hablar bien de los agricultores y los ganaderos españoles", ha argumentado.

"¿Eso es desleal? Yo creo que no. Eso es por lo que me pagáis un sueldo y es representaros, votéis a quien votéis. ¿A mí qué mas me da a quién votan los asociados de Asaja? A quien les dé la gana, pero me pagan el sueldo igual. Por tanto, yo tengo que deberme a vosotros", ha cerrado.