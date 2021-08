Casado defiende su sentido de Estado frente a un "arrogante" Sánchez y promete "darle la vuelta a España"

"Nosotros a lo nuestro", ha conminado el dirigente popular para defender su hacer de "oposición responsable, pero oposición" frente a comentarios

CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reivindicado su sentido de estado frente a las acusaciones de los socialistas que lo sitúan fuera de la colaboración con el Gobierno, al respecto de lo que ha enumerado diferentes propuestas formuladas y la "mano tendida" que, subrayó, extendió en varias ocasiones como para la gestión de los fondos europeos con la creación de un órgano independiente o para la reforma de los órganos judiciales.

En el arranque político del partido en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), en la que tuvo palabras de recuerdo para el fundador ya fallecido Manuel Fraga, Pablo Casado, frente a un "arrogante" Gobierno de Sánchez, ha prometido "reformismo" y se ha propuesto llegar a La Moncloa para "darle la vuelta como un calcetín" a España y colocarla, así, "en el lugar que se merece".

Casado ha proclamado que los populares deben seguir en la línea propia y eludir los comentarios que le reprochan tanto ser una oposición dura como otros anteriores de ser "blandos". Así, el líder popular defiende la crítica cuando toca y los elogios si se hacen bien las cosas, una actitud que resume: "No es verdad lo que están diciendo, somos una oposición responsable, pero hacemos oposición".

"Nosotros a lo nuestro. El PP ha mantenido siempre la mano tendida al Gobierno, pero se ha encontrado con el no es no", ha reprobado Casado, quien ha reprobado que esta negativa se haya convertido incluso en un "cordón sanitario" o, como indicó refiriéndose a Sánchez, ese temor a que el PSOE si pacta con los populares prácticamente desaparezca.

En todo caso, Casado sigue mirando a La Moncloa, en lo que ha recibido el apoyo de los populares gallegos este domingo, y ha proclamado su intención de "modernizar España y dar soluciones", bajo la premisa principal de "reformismo".

"Reformismo para el empleo, la natalidad, la España despoblada y el paro juvenil. Reformismo tributario y fiscal", ha enumerado Pablo Casado, después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificase su compromiso de reducir impuestos a los gallegos en el próximo presupuesto autonómico.

Casado, que recordó su propuesta de la 'mochila austriaca' para la vida laboral, tampoco pasó por alto que este lunes se va a volver a marcar el "séptimo récord histórico" del precio de la luz. Por ello, ha advertido al Gobierno que "no es sostenible decir que no hay solución" y ha explicado que el PP promueve una ley para que se saquen de la factura todos los costes no energéticos de la factura, cuya inclusión ha atribuido a los gobiernos socialistas para "tapar su mala gestión".

El dirigente popular se ha preguntado por qué en España se paga un 40 por ciento más de energía que en otros países y ha censurado las críticas a los diferentes tipos de energía --eólica, nuclear...--, para acabar preguntándose si la solución que se aporta es la de no consumir nada. "¿Qué quieren, que volvamos a la cueva?", ha incido en relación a los socios de gobierno.

REPROCHES A LAS APARICIONES DE SÁNCHEZ

Ello, frente a un presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha censurado sus últimas apariciones públicas desde el regreso de sus vacaciones, como el viaje "en helicóptero" a Ávila o que "se envuelva" en la bandera de las fuerzas armadas. Así, le ha reprochado que es solo "propaganda" y "márketing" y ha concluido que "no le dice la verdad ni al médico".

Casado, que ha ironizado con la "enésima trasmutación de Sánchez", ha apelado al refrán "muy castizo" que dice que "aunque la mona se vista de seda, mona se queda". Así, ha enfatizado en este arranque de curso político, celebrado en formato reducido por las restricciones de la covid y tras el paréntesis de 2019, que el Gobierno de Sánchez "sigue siendo el más radical de la historia de España y de la UE".

Al respecto, ha retado a señalar "qué otro gobierno de Europa tiene a los comunistas en el Gobierno o depende de un partido uqe toda*via justifica el asesinato político".

ALTERNATIVA DEL PP BASADA EN LA IGUALDAD

El líder de los populares ha defendido la "alternativa" de su partido, basada, dijo, "en la igualdad, vivas donde vivas". "Porque no decimos a nadie lo que tiene que hacer y nos ponemos a disposición de la sociedad", ha apuntado, en lugar de hacer que la "sociedad se ponga a disposición de un Gobierno", como ha acusado a los socialistas.

Casado ha apostado por tener "ilusión en el futuro" y "dar esperanza", porque "España lo está pasando mal" y hay un millón de familias con todos sus miembros en paro y el 10 por ciento no llega a final de mes. "Cuando el PP llegue al Gobierno habrá que dar la vuelta a España como a un calcetín", ha aseverado.