Casado reprocha que se ocultase el "demoledor" informe de los fondos de la UE en campaña

Madrid, 1 mar (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado ha reprochado este lunes que el Gobierno ocultase durante la campaña electoral de Cataluña el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos, que considera "demoledor" porque alertaba de la eliminación de mecanismos de control.

El líder de la oposición reclama que el Gobierno de Pedro Sánchez de explicaciones en el Congreso, según ha anunciado en Twitter. En concreto, el PP solicitará hoy la comparecencia urgente de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

Casado ha criticado la aprobación del decreto porque permite "repartir a dedo los fondos UE sin control parlamentario ni administrativo" y recuerda que fue aprobado por el PSOE, Podemos, Bildu y Vox, aunque el partido de Santiago Abascal no votó a favor si no que se abstuvo, permitiendo que saliese adelante.

"Ahora sabemos qué ocultaban", señalan desde la dirección del Partido Popular, que junto a Ciudadanos y Vox reclamó este texto al Gobierno a través del Congreso de los Diputados y que también anunció que pediría amparo al Tribunal Constitucional.

Subrayan desde Génova que el informe es "demoledor y demuestra la discrecionalidad, falta de rigor jurídico y la ausencia de controles administrativos por parte del Gobierno para el control de los fondos de la UE".

El dictamen del Consejo de Estado, que se ha hecho publico este lunes, expresa su preocupación por la "eliminación o modulación de mecanismos de control" en contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma.

El texto no se conocía cuando el pasado 28 de enero el Congreso convalidó el decreto ley, una circunstancia que según el PP podría invalidar la convalidación por no haber aportado toda la información existente a los diputados, aunque el Congreso y el Gobierno sostienen que el informe no era preceptivo.