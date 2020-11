Casado reprocha a Vox su "negacionismo" frente a la violencia machista pese a sus acuerdos autonómicos

Inmerso en su estrategia para diferenciarse de Vox tras meses de coincidencias en sus discursos y después de haber logrado distintos acuerdos autonómicos, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha arremetido este miércoles contra el "negacionismo" de la violencia machista que caracteriza a la extrema derecha aprovechando la celebración del 25N, día de la lucha contra la violencia de género y se ha desmarcado de las posturas "extremistas y de anteojeras que llaman a las cosas por otros nombres".

"Claro que hay violencia de género y las medidas [contra esta] son compatibles con las medidas que tomemos contra otras violencias. Hay violencia contra la mujer por el hecho de serlo. Esta lacra tiene un componente específico y terrorífico que hay que abordar. El negacionismo es letal", ha asegurado Casado durante un acto en Madrid sin mencionar directamente en ningún momento al partido de Santiago Abascal.

El PP mantiene acuerdos con Vox que le garantizan los gobiernos de Andalucía, la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia, lugares en los que precisamente la extrema derecha ha vetado declaraciones contra la violencia machista, al considerar que "victimizan" a las mujeres y "atacan" a los hombres.

Casado, por su parte, ha querido recordar a las 1.074 mujeres asesinadas desde que se iniciaron los registros de la violencia machista, en 2003. Ha asegurado, además, que la del maltrato de las mujeres es una lacra a la que "no hay que poner paños calientes". No obstante, Casado ha asegurado que esas mujeres "fueron asesinadas por hombres que no eran hombres sino animales" y que la violencia es "perpetrada por cobardes" o por "gente sin ningún tipo de principio".

"Los únicos responsables son los asesinos, pero nuestra obligación como políticos es que esas mujeres denuncien", ha añadido el líder del PP en un acto presentado por la vicesecretaria de Política Social del partido, Ana Pastor, y en el que han participado, entre otras mujeres, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, o la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.

El presidente del PP también ha aprovechado su intervención para cargar contra Unidas Podemos por no respaldar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2016 y ha pedido que "no haya ideologías extremistas, por un lado ni por el otro", aludiendo al grupo confederal y al hecho de que el partido de Iglesias gestione ahora el Ministerio de Igualdad, que tiene al frente a Irene Montero.

Casado también ha vinculado la violencia machista con la inmigración irrregular por la "explotación de seres humanos" y ha asegurado que el creciente desempleo de las mujeres por culpa de la pandemia las desprotege de sus agresores.