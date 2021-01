Ciudadanos afirma que busca ser "útil" y situarse en el centro y que pactaría tanto con el PP como con el PSOE

Cuadrado niega que Arrimadas haya enmendado a Rivera y dice que si el PSOE quiere pactar con Cs, deberá ser sin Podemos e independentistas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario primero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha afirmado que el objetivo de su partido desde el inicio de la pandemia del coronavirus ha sido ser "útil" a los españoles y situarse políticamente en el centro, desde donde está dispuesto a pactar tanto con el Partido Popular como con el PSOE.

En una entrevista con Europa Press, Cuadrado ha defendido el papel desempeñado por Cs desde que Inés Arrimadas sucedió a Albert Rivera como presidenta a principios de marzo. Según ha indicado, en este tiempo han "demostrado a los españoles la utilidad de tender la mano al Gobierno" de Pedro Sánchez, acordando medidas frente a la crisis del Covid-19 --por ejemplo, al apoyar el estado de alarma-- y ofreciéndose a pactar los Presupuestos Generales del Estado.

"Sin llegar a aprobarlos, hemos conseguido que no se subieran muchos impuestos que sabíamos que Podemos quería subir" y "estuvimos hasta el último momento" hablando con el Ejecutivo para intentar que "la vía más liberal y más centrada triunfara", ha recordado.

Pese al ofrecimiento de Ciudadanos, Sánchez finalmente "se decidió por Esquerra Republicana y por Bildu", ha continuado el vicesecretario, que cree que el presidente del Gobierno ya no podrá poner más la "excusa" de que pacta con formaciones independentistas porque otros partidos de la oposición se niegan a hacerlo.

"Ahora todos los españoles saben que sí que hay otra opción para poder sacar los Presupuestos o para poder gobernar España, que era con la vía de Cs, y creo que eso lo hemos dejado claro", ha recalcado.

CREE QUE EL GOBIERNO AGOTARÁ LA LEGISLATURA

Cuadrado ha augurado que las decisiones del líder del PSOE, que hace tiempo aseguró que no gobernaría con Podemos ni permitiría que la gobernabilidad dependiera de fuerzas separatistas, le pasarán factura en las próximas elecciones generales. "Estamos seguros", ya hay "muchas voces dentro del PSOE que no están satisfechas con los socios actuales que tiene este Gobierno", ha apuntado.

Sin embargo, cree que el Ejecutivo de coalición agotará la legislatura porque, a pesar de las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos, al partido de Pablo Iglesias "le gusta" gobernar y "va a intentar mantenerse ahí el máximo tiempo posible".

Mientras tanto, desde la oposición también hay que trabajar y lo que Cs ha buscado durante el último año es "ser realmente un partido de centro y conseguir cosas buenas" para los ciudadanos, según ha indicado, agregando que el contexto de la pandemia les dio la oportunidad de poder aplicar esta estrategia.

"Hemos sido capaces de sacar buenos presupuestos allí donde gobernamos con el PP, pero también hemos sacado muchas medidas y apoyado presupuestos en comunidades autónomas donde gobierna el PSOE", ha destacado, mencionando Aragón, Asturias o Castilla-La Mancha.

El dirigente de la formación naranja ha avanzado que en los próximos años seguirán actuando "exactamente igual", pero ha aclarado que esto no supone corregir la estrategia de Rivera, que eligió al PP como socio preferente a nivel autonómico y municipal y se presentó a las elecciones generales apostando por gobernar con Pablo Casado y descartando un pacto con Sánchez.

"Yo no diría que es una enmienda, creo que son momentos diferentes" y que "en aquel momento decidimos claramente hacer una apuesta con unas ideas y con una forma de presentarnos a aquellas elecciones", ha manifestado.

"SI EL PSOE QUISIERA" PACTAR, "HAY OPCIONES"

Según Cuadrado, Ciudadanos "no ha cambiado" su postura y mantiene que nunca formaría parte de "un gobierno donde esté Podemos o que esté apoyado por independentistas o nacionalistas", mientras que Sánchez "dice una cosa y luego hace otra".

"Lo que hemos hecho es evidenciar que estamos ahí realmente y que si el PSOE quisiera, hay opciones", ha señalado. En este sentido, no ha querido adelantar con cuál de los dos partidos, PSOE o PP, pactarían tras las próximas elecciones generales y ha dicho que buscarán acordar políticas "liberales" y "centradas".

"No nos vamos a ir a la izquierda ni nos vamos a ir a la derecha, vamos a intentar que la derecha se venga al centro y que la izquierda se venga al centro", donde "nos podemos encontrar con el PP en muchas cosas, como ya nos estamos encontrando, y, por qué no, nos podemos encontrar con el PSOE si ellos quieren", pero para eso "tienen que abandonar a los independentistas en primer lugar y a Podemos en segundo lugar", ha indicado.

Ahora "lo que queremos es ser útiles", ha afirmado, convencido de que los votantes de Ciudadanos y los españoles en general esperan encontrar un partido que "resuelva los problemas", que no sea "sectario" y que esté dispuesto a apoyar una medida si la considera positiva, independientemente de quién la proponga.

LA "UTILIDAD" DE 10 DIPUTADOS DE Cs FRENTE A 89 DEL PP

Además, considera que la actitud correcta ante un gobierno que no te gusta no es irse "al rincón de los enfadados, decir que todo está muy mal y no hacer nada", sino que es necesario proponer alternativas.

"A veces, los diez diputados de Cs han sido más útiles que otros partidos que tienen 90", y "si les preguntamos qué han conseguido para los ciudadanos, la respuesta es cero", ha dicho en alusión al PP.

En cualquier caso, Cuadrado ha reiterado que tras los comicios de abril de 2019, en los que su partido obtuvo 57 diputados, Sánchez "no quería" un pacto con ellos. El problema, a su juicio, es que no lograron que "la sociedad lo entendiera de una forma clara" y por eso el electorado castigó a Ciudadanos en las urnas siete meses después.