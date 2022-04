Condena de siete años y medio de cárcel al ultraderechista que propuso asesinar a Pedro Sánchez

La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de siete años y medio de prisión al hombre que en 2018 manifestó su deseo de asesinar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los jueces le imponen, por un lado, dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años más por depósito de armas de guerra: tenía 13 armas reglamentarias y otras 7 más prohibidas, entre ellas un fusil CETME de guerra.

La Fiscalía pide 18 años de cárcel para un ultraderechista de Terrassa por planear matar a Pedro Sánchez

Saber más

La sentencia declara probado que Manuel Murillo participó en 2018 en un grupo de WhatsApp llamado “Terrasa por España” en el que empezó a mostrar su desacuerdo con la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, un proceso que el ejecutivo de Sánchez acababa de poner en marcha. En estos mensajes, además, “reivindicaba el pasado franquista”.

Entre otros mensajes, afirmaba: “No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo (...) si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor, patriotas no podemos consentir. Y esta vez no dejaremos ni uno”, dijo entre otras cosas.

Pasaron los días y los mensajes fueron subiendo de tono hasta proponer el asesinato del Presidente del Gobierno. “Si lo sacan me cargo al Sánchez, lo juro”, dijo antes de proponer la creación de un “comando que asalte por la fuerza la Moncloa, si no queda más remedio, y este comando que cuente conmigo”. “Quizás estoy hablando mucho pero digo lo que siento en mi corazón”, zanjó en uno de estos mensajes. A uno de sus contactos, llamado “Vox Organizador GDR” le propuso “defender a España con las armas, tenemos que estar organizados, armados para dar un golpe de estado y cargarse toda esa mierda que se ponga por delante”.

La Audiencia Nacional le condena por tener las armas pero también por las propuestas para matar a Pedro Sánchez. Entienden que no llegó a cerrar un plan para cometer el asesinato pero que, poco a poco, “fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del Presidente del gobierno, para lo que se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo”. En el juicio, Murillo negó ser un francotirador y afirmó que se sentía “como un héroe, como Rambo y decía cosas como estas para salvar a España”.

La Audiencia Nacional explica que los mensajes de Murillo fueron llevados ante la Justicia por una integrante de ese grupo de WhatsApp, que decidió hacerlo después de “consultar con un abogado, un Mosso y un Guardia Civil”, según dijo ella en el juicio.

Los jueces rechazan que hubiera algún tipo de deficiencia en la cadena de custodia tras la incautación de las armas y de su teléfono móvil por parte de los investigadores: “Ningún vestigio de posible irregularidad se ha detectado”, dicen los magistrados en la sentencia.