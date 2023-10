Consuelo Ordóñez critica los gritos de 'que te vote Txapote' contra Sánchez: “Las víctimas son lo último que les importa”

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha vuelto a criticar el uso de la consigna 'que te vote Txapote' que se ha podido escuchar en el desfile del 12 de octubre contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en Donostia asesinado por Txapote en 1995, ha lamentado que “quienes siguen entonando ese doloroso y repugnante eslogan” lo hacen “a sabiendas del dolor” que causa a las víctimas.

“Las víctimas de Txapote son lo último que les importa, ni siquiera saben sus nombres. Pero qué vamos a esperar con el ejemplo que reciben de algunos de sus líderes políticos”, ha criticado Ordóñez en un mensaje a través de Twitter. El lema es utilizado desde hace meses por el PP —donde militaba su hermano— así como por Vox para criticar los pactos del PSOE con EH Bildu.

Ordóñez se ha quejado en numerosas ocasiones del uso de ese lema. En una entrevista con elDiario.es en julio de este año, lo calificó de “repugnante”. “A mí me resulta especialmente doloroso, porque la verdad, francamente, no hubiera imaginado nunca que los compañeros de partido de mi hermano fueran capaces de perder el respeto a las víctimas. De decir el eslogan y repetirlo y repetirlo, sabiendo que yo me he manifestado públicamente en contra, que las víctimas nos hemos manifestado en contra. No les importamos nada”, manifestó.

Gritos e insultos habituales en el desfile del 12 de octubre

Decenas de personas ataviadas con banderas españolas han abucheado y lanzado todo tipo de gritos e insultos contra el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada al centro de Madrid para seguir el tradicional desfile militar con motivo de la celebración del 12 de Octubre. “¡Que te vote Txapote!”, el lema en el que parte del PP basó su campaña del 23J aludiendo al terrorista de ETA que asesinó a Miguel Ángel Blanco, entre otros, ha sido uno de los gritos más repetidos.

Durante la parada militar también ha habido numerosos insultos como “Sánchez hijo de puta”, “Sánchez, cabrón” o “traidor”, así como “Puigdemont a prisión” o “España no se vende”. El público ha gritado con fuerza y eso que el dispositivo de seguridad lo separaba del palco oficial por cerca de 500 metros. Además, Sánchez ha hecho coincidir su llegada con la del rey, solo les han separado unos segundos, reduciendo así la duración de la pitada ya que en cuanto el público ha visto el coche del monarca ha cambiado los abucheos por “vivas” al rey, a España, e incluso algún “arriba España”.

