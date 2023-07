Consuelo Ordóñez: “Es repugnante que al PP no le importe el dolor de las víctimas porque 'que te vote Txapote' sea perfecto para sus cálculos electorales”

Consuelo Ordóñez es la presidenta de Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Pero sobre todo, es la hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en Donostia asesinado por ETA 1995. Por eso afirma sentir “mucho dolor” cuando ve que desde las filas del partido al que pertenecía su hermano “no se respeta a las víctimas”. La polémica por el eslogan “Que te vote Txapote” que asumen los 'populares' y también Vox, a los que llama la 'derecha abertzale' porque para ellos “todo vale por la patria, hasta faltar el respeto a las víctimas”, ha supuesto “la gota que ha colmado el vaso” de una relación que ya era mala, porque “el PP siempre ha usado a las víctimas de ETA”. “Cuando está en la oposición, para hacer oposición, y cuando están en el Gobierno, para hacer sus trampas y sus traiciones desde el Gobierno”, afirma.

¿Cómo se le queda el cuerpo cuando oye eso de ‘Que te vote Txapote’ convertido en eslogan electoral?

En eslogan, en camiseta, en valla publicitaria, en todo. Es muy doloroso, me está pasando factura esto porque llevo sufriéndolo desde antes de finales de año. He sufrido campañas malvadas que venían de la izquierda abertzale hace años. Quién me iba a decir que ahora iba a sufrir campañas más despiadadas todavía de PP y Vox, de la 'derecha abertzale'. Porque a cada tuit que pongo o cada declaración que hago llamando la atención a sus líderes… lo que tengo que leer y que oír.

¿Ha llamado 'derecha abertzale' a PP y Vox?

Sí, izquierda abertzale, derecha abertzale (patriota). Todo por la patria, por la patria vale todo, hasta perder el respeto a las víctimas, insultarlas. Estoy harta ya de salvapatrias. Yo soy víctima de los salvapatrias, soy víctima del odio, y ahora se está jugando con el odio. En este país se ha extendido el odio. Eso es de lo que son capaces nuestros líderes políticos ahora: de lanzar mensajes de odio a sabiendas de que son muy dolorosos para las víctimas y que lo único que demuestran es una falta de respeto total a las víctimas del terrorismo y a la sociedad decente de este país también.

¿El PP y Vox usan a ETA y a sus víctimas como ganchos electorales?

Claro que están usando a las víctimas como ganchos electorales. No es ninguna novedad, ya lo sabemos. Pero a mí me resulta especialmente doloroso, porque la verdad, francamente, no hubiera imaginado nunca que los compañeros de partido de mi hermano fueran capaces de perder el respeto a las víctimas. De decir el eslogan y repetirlo y repetirlo, sabiendo que yo me he manifestado públicamente en contra, que las víctimas nos hemos manifestado en contra. No les importamos nada. Y siendo el partido de mi hermano, resulta más doloroso si cabe que el PP use a las víctimas cuando está en la oposición, para hacer oposición, y cuando están en el Gobierno, pues para hacer sus trampas y sus traiciones desde el Gobierno.

Es muy doloroso ver que los compañeros de partido de mi hermano son capaces de perder el respeto a las víctimas

A María San Gil, expresidenta del PP vasco, que fue una persona muy cercana a su hermano, le gusta el eslogan y ha dicho en una entrevista que “le parece perfecto”. Y Rafael Hernando dice que si su hermano viviera, también lo usaría. ¿Qué le parece?

Lo de Hernando se retrata solo. No hay mayor grado de inmundicia. Pura maldad. Pero es verdad que es un tipo al que no conozco de nada, más que por los medios. Me causa asco, pero indiferencia total. El caso de María San Gil es quizás mucho más doloroso por la relación que tenía con mi hermano, aunque, si bien es verdad, no me sorprendió. He visto su evolución y la de otros que fueron compañeros de mi hermano ya hace muchos años. Se alejaron de mí desde pocos años después de fundar Covite. El PP siempre ha utilizado a las víctimas para hacer política. A la AVT siempre la han controlado. Con Covite jamás lo han conseguido y, cuando comprobaron que no había manera, nos convertimos automáticamente en sus enemigos. Y a la vista está que lo seguimos siendo. No somos útiles para sus intereses partidistas.

Esto no quita para que el vídeo del que fui conocedora ayer en el que San Gil hace esas declaraciones me causara una indigestión casi insoportable. María también se retrata sola. Es obsceno verles. Comprobar explícitamente que mi dolor y el de las víctimas no les importa nada, porque es un “eslogan perfecto” para sus cálculos electorales. ¿Hay algo más repugnante? Sólo hay algo positivo de todo ello, la historia les ha puesto en el lugar que se merecen: personajes indignos. Ya en 2013 alzamos la voz contra la instrumentalización política de las víctimas, en 2019 lo volvimos hacer. Y se ha vuelto cada vez más frecuente nuestra denuncia.

Isabel Díaz Ayuso la ha acusado de tener algún problema personal con el PP. Así que, acláremelo, ¿tiene un problema con el PP?

Eso lo dijo porque le llame la atención cuando afirmó que ETA estaba viva y me pareció una falta de respeto. Es no tener principios seguir diciendo que ETA está viva como si no hubiera ninguna diferencia entre que te maten y que no te maten. Es una indecencia, son líderes sin escrúpulos, no tienen el más mínimo respeto por las víctimas. Solo les importan sus víctimas en nómina, y ya está. Y claro que tengo algo contra el PP: me pasé siete años y medio, cuando gobernaron ellos, denunciando que estaban cumpliendo todas las exigencias de ETA para dejar de matar, todas las exigencias que Zapatero negoció con ETA. Porque Zapatero negoció con ETA. Desde la legalización de los brazos políticos, a excarcelar a presos derogando la doctrina Parot, a no detener a nadie y que haya un final sin vencedores ni vencidos. Todo esa hoja de ruta la cumplió el Gobierno de Rajoy, y con trampas al Estado de Derecho, con mentiras y con la utilización de sus víctimas en nómina. Y nos creíamos que iban a acabar con la negociación de Zapatero después de que hicieran oposición a Zapatero precisamente con eso. Pero la primera exigencia de ETA era la legalización de sus brazos políticos ya sabíamos que la trampa era el Tribunal Constitucional, que nuestros gobernantes tienen como juguetito. Zapatero legalizó Bildu y después vino Rajoy que legalizó a Sortu, que es quien manda en EH Bildu. Zapatero negoció con ETA y Rajoy negoció con Zapatero y fue el líder del PP el que materializó todas las exigencias de ETA. Y estamos viviendo hoy un final de ETA negociado. Quien ha pagado la paz que hoy todos disfrutamos, que es lo mejor que ha pasado en este país, que ETA deje de matar, lo hemos pagado las víctimas. Este país con quien tiene una deuda infinita es con las víctimas, que somos los que hemos pagado el precio de la paz. La deuda es con las víctimas, no con Zapatero, que siempre va poniéndose la medallita.

Estoy harta ya de salvapatrias. Yo soy víctima de los salvapatrias, soy víctima del odio, y ahora se está jugando con el odio

Bueno, Zapatero dice que ETA se rindió bajo su gobierno.

Sí ahora resulta que no negoció, que sólo habló con ellos, les convenció. Que ETA se rindió sin nada a cambio. ¡Mentiroso! Primero oficializó una negociación y las negociaciones sabemos que son ‘vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, tú qué me das y yo que te doy’. El mérito de Zapatero fue encontrar qué exigencias estaban dispuestos a ceder desde un Estado de Derecho y él las encontró. Porque ha habido negociaciones de todos, del PP y del PSOE, y todas las negociaciones se frustraron, pero Zapatero sí lo consiguió. Pero nuestros gobernantes son muy generosos con ETA con los derechos de los demás, con los derechos de las víctimas, con el derecho a la justicia.

Desde algunos sectores se le recrimina posicionarse demasiado en contra de los partidos de la derecha.

Nosotros hemos criticado a Zapatero cuando dice que ETA se rindió, fuimos los primeros que criticamos el pacto de investidura de Sánchez con EH Bildu o cuando se pactó la Ley de Memoria Democrática, porque no les hacía falta EH Bildu para nada. Es una ley muy importante relacionada con gravísimas vulneraciones de derechos humanos, y los de EH Bildu son los menos legitimados para pactar ninguna ley que esté relacionada con vulneraciones de derechos humanos. Cuando ahora denunciamos la inclusión de terroristas en las listas electorales de EH Bildu, siete de ellos con delitos de sangre, criticamos cómo había reaccionado el Gobierno: tarde y mal.

A nosotros nadie nos marca la agenda y denunciamos lo que creemos que es nuestra responsabilidad, lo que creemos que es inmoral, lo que es inaceptable desde todos los puntos de vista de una sociedad democrática y lo vamos a seguir haciendo igual sin estar midiendo a quién beneficia o a quién perjudica. Nuestra causa es blanca, no tiene color político. Todos deberían de estar unidos detrás de nuestra causa. Pero el grado de inmoralidad o la falta de principios de la clase política que tenemos en la actualidad es enorme. Nuestra seña de identidad es la independencia de los partidos políticos, porque eso es lo que nos da la libertad para poder criticar en cada momento al que se merezca nuestro reproche, independientemente del color político que tenga.

Ver a María San Gil diciendo que el eslogan le parece perfecto me causó una indigestión casi insoportable. María se retrata sola

¿No ha cambiado nada su percepción de los 'populares' con la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del partido?

Yo me he llevado una gran decepción con Feijóo. Creía que venía el moderado, que se iba a acabar el suplicio de Casado, de las mentiras, de estar todo el día con la utilización política de nuestro tema. Creía que se iba a acabar ese calvario, pero no.

¿Ha estado más cómoda esta legislatura con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno que en la etapa de Rajoy?

He estado más cómoda en el sentido de que los del PP no me recibían. No solo hacían todo lo contrario de lo que les pedíamos, es que encima no me recibían. Pero con este Gobierno la verdad es que he tenido muy buena relación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nos ha tratado muy bien, me ha recibido siempre. Nos han explicado todo el tema de la política penitenciaria. Ya en la primera reunión, en 2018, empezaron a decirnos lo que iban a hacer, nos empezaron a informar de todos los traslados, de que iban a trasladar a todos. Por eso nosotros nunca hemos criticado los acercamientos ni de este Gobierno, ni los que hizo Rajoy, ni los que hizo Zapatero, ni los que hizo nadie. Eso es política penitenciaria y las víctimas no tenemos derecho a cuestionarla. A nosotros nunca nos ha importado donde cumplan condena los presos, los asesinos de nuestros familiares. Lo que sí nos importa, y ahora estamos totalmente pendientes de eso, es que cumplan sus condenas. Aunque tengo que decir que estoy un poco decepcionada con este Gobierno.

¿Por qué?

Pues porque estaba convencida de que iban a hacer justicia con las víctimas y me han decepcionado. Ahora las víctimas o los familiares de víctimas que no tienen sentencia, o de crímenes sin juzgar, reciben la mitad de indemnización. Tenía la esperanza, porque Marlaska estaba convencido de que había que modificar la ley para que todas las víctimas tengan igualdad indemnizatoria, pero no se ha dispuesto la partida económica que correspondía a otro Ministerio. Sé que se ha pasado por una pandemia, por por una guerra, por un volcán... pero al final no ha habido voluntad política y me llevo una gran decepción porque de verdad estaba convencida que lo íbamos a conseguir con este Gobierno. Es una reivindicación histórica nuestra, llevamos 13 años peleando por ello. Estuve siete años y medio pidiéndoselo al PP y tampoco lo conseguí.

Nosotros nunca hemos criticado los acercamientos ni de este gobierno, ni los que hizo Rajoy, ni los que hizo Zapatero. La política penitenciaria no nos corresponde

¿Y tienen un compromiso del PSOE de cara al futuro respecto a esta cuestión?

¿Qué compromiso voy a tener? Pues que me dijo Marlaska que que intentaría ver si lo ponían en el programa electoral. Pero no me lo he estudiado. Pero, desde luego, es lo primero que voy a exigir a este gobierno o al que siga. Voy a seguir dando la matraca. Esto es muy doloroso para la mayoría de las víctimas porque hay muchos crímenes de ETA sin resolver. Y están los que no tienen sentencia, los que no han tenido tenido justicia y luego los que tuvieron indemnizaciones por debajo de 250.000, que son la mayoría.

¿Y cómo cree que afectaría a las víctimas un Gobierno del PP y Vox?

Bueno, yo de lo que puedo hablar es de los siete años y medio de calvario que viví con ellos en el poder. No sólo no hicieron nada con las víctimas, sino que nos traicionaron, utilizaron a sus víctimas en nómina para mentir, para hacer todo lo que quería ETA. Nunca le ha ido mejor a ETA con un gobierno que con el del PP. Y luego no nos concedieron la igualdad Indemnizatoria. Y el PP no tuvo los problemas de este Gobierno con una pandemia, con un volcán, o una guerra… Yo sé eso. Ahora, si llegan al Gobierno me van a tener ahí desde el primer minuto denunciando y exigiendo este tema y todos los que afecten a las víctimas. Y me dedicaré a desmontar sus mentiras como lo llevo haciendo desde que soy presidenta de Covite.

El PP critica al PSOE por el peso que tiene EH Bildu en la política nacional y porque hayan pactado leyes con ellos. ¿A usted qué le parece?

Pues los primeros que han blanqueado a EH Bildu son ellos, los que les han legalizado y los han puesto ahí. Eran los ideólogos de ETA y los que han tenido la responsabilidad en toda la trayectoria criminal de ETA e hicieron la trampa de legalizarlos sin obligarles a condenar la trayectoria criminal de la banda terrorista. Y en 2011 se legalizó Bildu con Zapatero y luego ya en junio de 2012, Sortu con Rajoy, así que el PP también les ha blanqueado. En cuanto a los pactos... Yo critico que hayan pactado la investidura de Sánchez o la Ley de Memoria Democrática porque tiene que ver con vulneraciones de derechos humanos y no entiendo que se pacte con el único partido que está sentado en el Congreso que sigue justificando la vulneración de derechos humanos de forma sistemática y sin decir que estuvo mal matar. Pero cómo voy a criticar, si ya están blanqueados, si ya están sentados en el Congreso, que pacten la subida del salario mínimo interprofesional o la Ley de vivienda. Y además se miente, porque dicen que son socios del Gobierno. Eso es mentira. Nunca han sido socios de Gobierno. Han pactado determinadas leyes con ellos.

Ahora Vox y dirigentes del PP están levantando otra vez el fantasma de la ilegalización de EH Bildu. ¿Sería partidaria de que se ilegalizara?

Pero, vamos a ver, si UPyD planteó la ilegalización cuando estaban gobernando el PP y votaron que no. Lo que no aguanto es el cinismo, la hipocresía de quienes los han puesto ahí, los han legalizado ellos con el juguetito del Tribunal Político Constitucional... Y decían que había que llegar a acuerdos con Bildu, no hay más que ir a la hemeroteca y ver lo que decían, por ejemplo, Borja Sémper o Maroto... Están en el juego político democrático de este país porque lo han querido ellos porque fue la primera exigencia de ETA para dejar de matar. Y cada vez que digan lo de ilegalizarles, les recordaré esto.

Si EH Bildu ya está blanqueado, si ya están sentados en el Congreso, cómo voy a criticar que pacten la subida del salario mínimo o la Ley de vivienda

Denunciaron que había condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu en las municipales, pero sin embargo, a la coalición abertzale no le ha pasado factura este tema, sino todo lo contrario. Han subido en votos.

No les pasa factura nunca. Siempre ha sido la segunda fuerza, con ETA matando y con ETA sin matar. Esto es lo que es grave, que nuestros gobernantes nunca han puesto el foco en lo que denunciamos todo el día, el culto que hay al terrorismo de ETA, la presencia asfixiante de carteles, pintadas... lo doloroso que significa tener que estar viendo a todas horas el careto de los asesinos de nuestros familiares, pidiendo impunidad para ellos, llamándoles presos políticos. En todas las calles, en todos los pueblos y ciudades del País Vasco, de Navarra. Los gobernantes de este país algo han hecho mal cuando tenemos a un partido que sigue justificando el terrorismo de ETA y está en el Congreso porque ellos lo han querido haciendo política con alfombra roja mientras mi hermano está en el cementerio.

Tenemos un Plan Estratégico Nacional de prevención de la radicalización violenta yihadista, lo hizo el PP, pero no tenemos ninguno para la radicalización violenta del terrorismo etarra. Y ya estamos empezando a dudar de que sea en el País Vasco y en Navarra donde más radicalización exista de Europa, porque, visto lo visto, como se está utilizando y banalizando el terrorismo, en otros sitios como Castellón, plagado de vallas con el lema de 'que te vote Txapote'… Los únicos que hacemos en este país pedagogía para deslegitimar política, social y culturalmente el terrorismo de ETA somos Covite, fundamentalmente, y también la Fundación Buesa, que remamos juntos, y también un grupo de ciudadanos vascos de los que son los sucesores de Gesto por la Paz. Somos los que estamos logrando cosas. Si no hay ongi etorris es por nosotros, si no hay asesinos en las listas es por nosotros, no lo han hecho los partidos.

