El PP da portazo a la oferta de pacto ético de Pradales por considerarlo “insensible” y con “lagunas enormes”

Nada más comenzar su andadura el pacto ético propuesto por el lehendakari ya se está encontrando con portazos. El secretario general del PP vasco, Javier de Andrés, ha dejado claro este viernes que no participará en los contactos para llegar a un acuerdo sobre este pacto sobre las formas de hacer política en Eukadi si no hay una “rectificación” del documento de bases que este jueves propuso Pradales y que se ha remitido al Parlamento Vasco. “Para fingir una superioridad moral y atribuir valores éticos a los que no los tienen que no cuente con el PP”, ha señaldo. “No hay bases suficientes para poder entenderse” asegura, porque “no plasma la realidad de la política vasca ni los problemas de convivencia y los déficits democráticos que hay en Euskadi”. “Que rectifique y después volvemos a hablar”.

De Andrés se ha aferrado al hecho de que el decálogo propuesto por el lehendakari para una “actividad política ejemplar” no hacer referencias a ETA ni al pasado terrorista, para asegurar que el documento evidencia “ceguera” e “insensibilidad”. De entrada, el líder del PP ha criticado que Pradales defienda que en Euskadi “hay mayor respeto al adversario” que en otros lugares: “Lo dice el lehendakari de una comunidad en la que se ha profanado con heces humanas de la tumba de un político asesinado” -la de Fernando Buesa- “y no ha habido acuerdo para condenar; dónde ocurre en España que se agreda a un jóvenes de Nuevas Generaciones y no haya una condena unánime”, se ha preguntado. El agredido fue el ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García Calvo. “¿Dónde ocurren en España cosas de estas y no se condenan?”, ha insistido Javier De Andrés. “El lehendakari sabe que ha sucedido todo esto, por lo cual no es una cuestión de desconocimiento. Es de desprecio”, ha señalado.

En este sentido, ha considerado que es “realmente doloroso que nos haya pasado este documento con estas lagunas tan enormes que demuestran una enorme insensibilidad”. “Apelar al comportamiento ético de los representantes políticos ocultando los principales problemas de convivencia y respeto democrático que padecemos en Euskadi desvela una inconsistencia ética preocupante”.

Javier de Andrés ha cuestionado además que la política sea más sosegada en Euskadi que en otros lugares: “¿Cree que la política vasca es más sosegada, más calmada, más respetuosa que en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en La Rioja, en Aragón? Yo creo que no”, ha dicho. Y ha señalado que, si se refiere al Congreso de los Diputados, “en esa Cámara también hay una representación política vasca muy importante, entre la que se encuentra el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que últimamente no está dando ejemplos precisamente de un excesivo respeto al adversario”, ha señalado, aludiendo a su reciente rifirrafe con el portavoz popular Miguel Tellado.