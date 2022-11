Corinna Larsen, en su podcast sobre el rey emérito: “Traía bolsas llenas de dinero en efectivo”

El juicio que enfrenta en Londres a la empresaria alemana Corinna Larsen y a Juan Carlos I entra esta semana en una nueva fase. La Corte de Apelaciones retoma las vistas de un proceso que la aristócrata inició contra el monarca por supuesto acoso durante los años que mantuvieron una relación sentimental. En ese contexto, Larsen ha estrenado esta semana los dos primeros capítulos del podcast ‘Corinna y el rey’, en el que aborda su historia con él, saca a la luz multitud de detalles de su vida privada y, también, de sus supuestas irregularidades económicas. “Traía bolsas llenas de dinero en efectivo”, llega a decir.

Narrado por una de las protagonistas de la serie Orange is the New Black Laura Gómez, con diversos cortes de una entrevista con Larsen que van completando la historia, el primer capítulo del podcast aborda cómo la aristócrata se introduce en el mundo de las cacerías y las armas, a través de su primer marido. Ese ámbito posteriormente la acercará al rey, con el que coincide por primera vez en una cacería en un coto de Sierra Morena en el que la empresaria sorprendió al ex jefe de Estado por su puntería.

El relato cuenta en esos minutos iniciales el primer encuentro privado de los dos en un pequeño pabellón en una casa en El Pardo, que el rey preparó durante meses con llamadas y encuentros de negocios en los que se camuflaba como ‘señor Sumer’ (abreviatura de Su Majestad el Rey). A partir de ese encuentro privado, empieza también la relación comercial entre la Casa del Rey y la empresa de Larsen, Apollonia Associates.

Uno de los primeros asuntos que el rey encarga a la empresa de Larsen, siempre según su versión, es la gestión del viaje de novios de los entonces príncipes Felipe y Leticia, incluida una estancia secreta en Fiji. “Alquiler de aviones, diseños de itinerarios, llevarlos a diferentes sitios sin ser descubiertos –cuenta la empresaria–. Un trabajo de 24 horas al día. El rey me consultaba a diario”.

Cuando llega el momento de facturar los gastos, prosigue la narración, la empresaria pregunta al rey “a qué oficina debe enviar las facturas”. “Su respuesta es curiosa: factura la mitad a Palacio y la otra mitad a una empresa llamada Navilot, en Barcelona”, apunta. Navilot es la empresa del amigo del rey Josep Cusí. “Un regalo de bodas, un viejo favor o algo mucho peor”, dice la narradora.

El podcast, producido por los periodistas Tom Wright y Bradley Hope, constará de ocho capítulos, según explicaron en la presentación. Los episodios no se centran exclusivamente en la relación sentimental entre ambos, que se extendió entre 2004 y 2009; también van y vienen sobre la historia personal del rey, aunque siempre con los apuntes y consideraciones de la empresaria: su matrimonio con la reina Sofía, la muerte del hermano de Juan Carlos o su relación con Franco. Está producido por Project Brazen y PRX y coproducido por La Coctelera Music.

Las bolsas de dinero

Si en la primera entrega, el podcast entra en los inicios de su relación con el rey, las primeras oscuridades sobre sus negocios y cómo ella va penetrando en la vida diaria del monarca, en la segunda, llamada ‘Vivir del Cuento. Muerte, Democracia y Bolsas de Dinero’, la producción entra en las supuestas irregularidades económicas del monarca. La primera parte del capítulo repasa la preparación de Juan Carlos como rey, su proclamación o el golpe de Estado.

“Algunos afirman que salvó la democracia. Así que lo consiguió para siempre. Así que puede vivir del cuento”, apunta la narración, que se apoya en la versión del historiador Paul Preston o del exdirector de El Mundo David Jiménez para contar cómo la prensa española hizo a partir de aquel momento un pacto de silencio sobre los “escándalos” del rey.

En ese momento, la narración habla de “dinero, de mucho, mucho dinero” y a continuación introduce una anécdota de Larsen: “Cosas que para mí eran tan inusuales que me refería a ellas como ‘la corte de los milagros’. Llamaba a alguien que tenía una gran variedad de vinos de Burdeos y le decía: ¿podrías enviarme alguno? Lo siguiente que veías es que llegaban veinte cajas de aquel vino impagable. Su deseo era una orden para los demás y la gente se dejaba la piel para complacerlo”.

Es aquí donde Larsen habla directamente de “bolsas de dinero en efectivo”. “Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz, como un niño de cinco años. Traía bolsas llenas de dinero en efectivo. Me quedaba sin palabras y le decía: dios mío, qué es eso. Y él me decía: Ah, esto es de mi amigo tal. Parecía una situación normal”. Pero no se queda ahí, acusa al rey emérito de un “talento inigualable” para hacer desaparecer ese dinero.

“No siempre aparece en sus cuentas bancarias. Las autoridades fiscales no encuentran nada ahí. Si le hacía alguna pregunta, me decía: ay, eres tan dramática. No entiendes cómo funciona España. No, claramente no lo entendía”, admite.

El podcast, cuya narración concede algunos juicios de valor que es fácil confundir con los que haría la propia Larsen, atribuye su conducta a traumas de la infancia. “Una terapeuta lo habría visto de lejos: una infancia llena de traumas y una mala figura paterna”. También a la modestia en términos de riqueza de la Casa Real española en comparación con la británica, por ejemplo. “Comparado con su prima lejana, la difunta reina Isabel II, con propiedades y bienes de valor incalculable, la familia española es modesta, en papel. [...] Pero Juan Carlos el verdadero está acostumbrado a niveles disparatados de riqueza, tanto que ahora la necesita”, advierte la voz en off.

Semana clave en Londres

El estreno de estos dos primeros capítulos coincide con la puesta en marcha de una nueva fase del proceso judicial por supuesto acoso contra Juan Carlos I. La Corte de Apelaciones de Londres celebra una nueva vista después de que los jueces británicos hayan rechazado que Juan Carlos I pueda evitar este proceso civil, donde se enfrenta al posible pago de una indemnización, amparándose en su condición de miembro de la Casa Real.

Según ha denunciado, Larsen empezó a ser objeto de amenazas y seguimientos con el uso de agentes del Estado dos años antes de la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Intimidaciones que, según su denuncia, habrían sufrido tanto ella como también miembros de su familia. Fue el pasado marzo cuando la Alta Corte de Justicia de Reino Unido negó la inmunidad al monarca, afirmando que ninguna ley británica le permitía evitar el banquillo.

Esta nueva fase del juicio en la capital británica ocurre también después de que la Fiscalía española haya cerrado el paso a cualquier acusación penal por la gestión de su fortuna a espaldas de Hacienda. La combinación de la inviolabilidad que le protegió hasta 2014 con la prescripción de los delitos y la falta de pruebas en algunos casos propiciaron un archivo generalizado en torno a las comisiones millonarias salidas de la construcción del AVE a La Meca o el dinero de empresarios con el que, durante años, pagó gastos como viajes de avión. Otro factor determinante para que Juan Carlos de Borbón evitara el banquillo en España fue la regularización que hizo de todos estos fondos en dos pagos que sumaron más de cinco millones de euros.