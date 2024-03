El CSD eleva la denuncia para inhabilitar al sustituto de Rubiales

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha confirmado a elDiario.es que va a elevar una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que estudie si el actual presidente de la gestora de la Federación de Fútbol (RFEF) debe ser inhabilitado, como ha adelantado Onda Cero. Tal y como han comunicado fuentes oficiales del CSD, tras estudiar la denuncia que les llegó ha considerado que cumple los requisitos para ser elevada, motivo por el cual han enviado el escrito al tribunal.

La denuncia parte de Miguel Galán, presidente de Cenafe, y la misma persona que inició el procedimiento penal por los contratos y comisiones de la Supercopa en Arabia Saudí. En su escrito, que ha tomado en cuenta el CSD, considera que Pedro Rocha ha podido tomar “diferentes actuaciones por las que carece de competencia y en consecuencia incumplimiento de los estatutos de la RFEF y de la normativa electoral”, en referencia sobre todo a la convocatoria de elecciones a la Asamblea General. Según los estatutos de la RFEF, cuando no hay presidente, se hará cargo una comisión gestora que tiene como cometido convocar elecciones, algo que no ha pasado desde que dimitiera Luis Rubiales, por lo que Galán denuncia que está tomando decisiones para las que no tiene legitimidad.

Ahora será el tribunal deportivo quien tendrá que decidir si Rocha, que ha comunicado extraoficialmente su intención de presentarse en las próximas elecciones, puede o no ser inhabilitado por un año para el cargo que ocupa, como pide la denuncia.