"Deje de una vez de darme lecciones de feminismo": el presidente asturiano y la líder del PP se enzarzan en el Pleno

“No utiliza usted la paridad para cesar a sus cargos políticos”. La líder del PP, Teresa Mallada y el presidente del Principado, Adrián Barbón, han vuelto a protagonizar un tenso encontronazo en el que ambos se han reprochado su falta de acción a la hora de favorecer la igualdad de las mujeres. “Mientras yo me rodeo de un equipo plural, parece que usted no acaba de creer o apostar por las mujeres”, contestaba Barbón.

“¿Qué gestiones están llevando a cabo para que los fondos europeos desplieguen toda su eficacia en Asturias?”. Lo que parecía una simple pregunta de control por parte de la portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, derivaría en un duro rifirrafe entre la líder de los populares y el de los socialistas asturianos a cuenta del feminismo.

Tras la respuesta del presidente Adrián Barbón, llegó la réplica de Mallada que terminaría en advertencia. “Deje de una vez de darme lecciones de feminismo”. Es este un lance más de una disputa que se está volviendo habitual entre Mallada y Barbón. En este caso, la respuesta de la líder de los populares asturianos vendría por la aprobación, hace dos semanas, de la medida planteada por Podemos y PSOE por la que las escuelas de 0 a 3 años del concejo de San Martín del Rey Aurelio pasan a ser gratuitas. El objetivo: “contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral”, según fuentes del PSOE.

La réplica de Mallada. “Fui la primera presidenta de Nuevas Generaciones de Aller, la primera presidenta y candidata del Partido Popular en mi municipio, la primera vicesecretaria del Partido Popular de Asturias y la primera mujer presidenta de Hunosa”.

Después de detallar su currículum, María Teresa Mallada continuaba su advertencia al presidente del Principado recordándole las grandes dificultades que tuvo que pasar para poder ejercer su profesión cuando nacieron sus hijos. “Mientras usted estaba en esas manifestaciones de las que tanto nos habla, yo estaba pariendo. Dos hijos en dos años y estaba intentando conciliar mi profesión con dar de mamar a mis hijos. Y digo “intentado” porque fue un director general de Hunosa durante el gobierno de Zapatero el que me llevó a su despacho para decirme que, o renunciaba a las horas de lactancia que me correspondían por ley, o me echaban de la empresa”. Y, apuntaba la portavoz del PP de Asturias. “Ese es el feminismo real del Partido Socialista”.

Mallada también quiso recordar al presidente que, “el Partido Socialista, a pesar de llevar gobernando cuarenta años en Asturias, ha tenido que ser el Partido Popular el que propiciara que en la Junta General se permitiera sustituir a una trabajadora durante su baja por maternidad”, añadía Mallada. “Usted lleva dos años siendo presidente del gobierno y los únicos cargos que ha cesado, dos mujeres: consejera de educación y directora de industria. No utiliza usted la paridad para cesar a sus cargos políticos”. Así cerraba su intervención la líder de los populares y así la iniciaba el presidente del Principado: “Acaba de acusarme nuevamente de machista”.

Después de mencionar que en estos momentos gobierna con un equipo formado por “mitad hombres y mitad mujeres”, Barbón cargó contra la portavoz del Partido Popular por no nombrar a ninguna mujer en los altos cargos de Hunosa durante su dirección además de achacarle que los principales representantes de su grupo parlamentario que la acompañan en la sala son hombres.

“Mientras yo me rodea de un equipo plural de hombres y mujeres parece que usted no acaba de creer o apostar por las mujeres”. Y concluía su respuesta el presidente del Principado de Asturias. “Existen también mujeres profundamente machistas, que impiden el crecimiento político de otras mujeres”.