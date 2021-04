Deniegan la entrada al embajador birmano en Londres y pasa la noche en su coche

Londres, 8 abr (EFE).- El embajador de Birmania en Londres, Kyaw Zwar Minn, ha pasado la noche en su automóvil después de que el agregado militar de su país le denegase la entrada en su embajada y le comunicase que ya no es el representante birmano.

Minn, en declaraciones a los medios, calificó el incidente de anoche de "golpe" en el centro de Londres y dijo que el agregado militar pidió al personal de la embajada que abandonase el edificio.

En declaraciones a los medios en la calle, el embajador manifestó: "Me están denegando la entrada. Dicen que han recibido instrucciones de la capital (de Birmana), así que no me van a dejar entrar" en la embajada, ubicada en el barrio de Mayfair.

Tras conocerse el incidente, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab condenó en un tuit "las acciones de acoso del régimen militar de Birmania" y destacó el "coraje" de Minn, después de que éste pidiese la liberación de la líder birmana, Aung San Suu Kyi.

"El Reino Unido sigue pidiendo el fin del golpe y la terrible violencia y (solicita) el rápido restablecimiento de la democracia", agregó el jefe de la diplomacia británica en su tuit.

El embajador birmano fue visto en su coche, en el que ha puesto una foto de San Suu Kyi, y también hablando con los policías de Scotland Yard que custodian la embajada en la calle.

Según los medios, el "número dos" de la embajada, Chit Win, ha asumido el cargo de encargado de negocios.

Más de 500 civiles han muerto en la represión de las protestas en Birmania y más de 2.600 personas han sido detenidas desde el golpe, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP).