Diputados de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Bildu felicitan el año en un video conjunto para rebajar la crispación

Cinco diputados de distintos partidos con representación en el Congreso —PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Bildu— han participado en un vídeo conjunto en el que apuestan por "la convivencia" y desean un 2021 "libre de crispación". El vídeo, que entremezcla imágenes de la pandemia y del Congreso de los Diputados, ha sido publicado por el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte en su perfil de Twitter para felicitar el nuevo año. "No hay nada tan bonito como saber convivir y cooperar entre personas que pensamos diferente", reivindican los parlamentarios.

Os felicito el año nuevo con este video que he grabado con varios compañeros en el Congreso de distintos partidos, en el que reivindicamos que no hay nada tan bonito como saber convivir y cooperar entre personas que pensamos diferente. Por un 2011 libre de crispación! pic.twitter.com/5x9NIjrlWv — Roberto Uriarte (@RoberUriarte) 31 de diciembre de 2020

Se trata de la primera iniciativa de un grupo que se está creando en la Cámara emulando el llamado ‘Club del Cocodrilo’, una reunión informal de miembros del Parlamento Europeo de distintos partidos creada en los ochenta por el eurodiputado Altiero Spinelli, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, con el objetivo de avanzar en la integración comunitaria y el federalismo. El grupo recibió ese nombre porque así se llamaba el restaurante de Estrasburgo —Au Crocodile— en el que solían reunirse.

Uriarte, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, está intentando hacer algo similar en España. Según contó El Mundo, la idea surgió hace más de un año en una conferencia sobre Europa que impartió Javier Solana —ministro del primer Gobierno socialista y alto mandatario en la OTAN y la UE— en la Fundación Carlos de Amberes, presidida por el periodista Miguel Ángel Aguilar. Entonces, hablando de crispación política, alguien recordó a Spinelli y Uriarte pensó en crear algo similar.

En el grupo, que se ha reunido dos veces en la cafetería del Congreso, está por ahora un representante de cada partido con grupo propio salvo el PNV. Además del propio Uriarte lo componen María Guijarro (PSOE), Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu (PP), Inés Cañizares (Vox), Joan Capdevila (ERC), Sara Giménez (Ciudadanos) y Jon Iñarritu (EH Bildu).

Varios de estos diputados participan en el vídeo, que comienza con la voz en off de Uriarte afirmando que la "crispación" que se ha visto en este “duro” 2020 “es sólo parte de la verdad”. "Es más fácil captar la atención de las cámaras sobreactuando y usando palabras gruesas. Hoy un grupo de diputadas y diputados queremos contarte otra parte de la verdad que igual es menos conocida, y es que en las comisiones, en las ponencias, se toman muchas decisiones sin necesidad de votar, por asentimiento, otras se aprueban por mayorías muy amplias, e incluso muchas veces por unanimidad", añade después.

A continuación, aparecen otros cuatro diputados haciendo reflexiones propias o citando frases de personajes célebres. La socialista Guijarro cita a Jhon F. Kennedy —”Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”—, el popular Gutiérrez al filósofo Julián Marías —"No hay una perspectiva única de la realidad, la perspectiva, si es real, exige la multiplicidad"— y Giménez, de Ciudadanos, a la escritora y activista Helen Keller —”El mayor resultado en la educación es la tolerancia"—. Iñarritu, por su parte, asegura que, pese a la sobreactuación y teatralización en los plenos y en comisiones, "el tono bronco no es lo común". Cierra el vídeo Uriarte parafraseando a Voltaire, a quien "se suele atribuir" esta reflexión: "No comparto tu opinión pero estaría dispuesto a dar mi vida por defender tu derecho a expresarla".