La dirección del PSOE ve en "algunos medios" encuestas que son "parasociología, una especie de brujería"

La dirección del PSOE lleva meses renegando de las encuestas. En Ferraz no se las creen y Pedro Sánchez ha encargado al responsable de Estudios y Programas, José Féliz Tezanos, dejarlo negro sobre blanco en una sesión de la escuela de buen gobierno. El sociólogo de cabecera de la Ejecutiva ha asegurado que los sondeos que están publicando los medios son "parasociología".

Era precisamente el título del taller que ha impartido: 'Sociología, parasociología y pronósticos electorales, ¿qué dicen las encuestas?'. Tezanos no ha tardado en renegar de esos sondeos que pronostican un crecimiento exponencial de Ciudadanos que en la dirección del PSOE no se creen mientras que en las filas socialistas sí genera inquietud.

"En este momento todo lo que se presenta en algunos medios como sociología es parasociología, una especie de brujería que, despreciando datos empíricos sacan unas conclusiones", ha arrancado Tezanos en su discurso ante alrededor de un centenar de asistentes a la conferencia. Si los ciudadanos se deja llevar por la parasociología, estamos perdidos", ha aseverado.

Tezanos ha desgranado cuáles son los elementos que le hacen desconfiar de esos sondeos –que ha dicho están fallando "estrepitosamente"–, como el momento político que atraviesa España o la "calidad técnica". Por un lado, para Tezanos las entrevistas sean telefónicas quita verosimilitud a la muestra (dado que hay que elimina a quien no coge el teléfono, por ejemplo) y la perjudica aún más si las llamadas son a móviles ya que "no se sabe dónde vive quién lo coge". "No podemos entrevistar al tun tun como ocurre por teléfono últimamente", ha avisado.

Pero la principal crítica se la han llevado Metroscopia y el periódico El País, cuyas encuestas han llegado a colocar a Ciudadanos en primera posición: "Alguna empresa y un periódico muy famoso usa un sistema (...) con el que hacen llamadas alternativas –ha expresado–. La última broma es que hacen 2.000 encuestas y dejan la muestra en 1.300 para que les cuadren".

El responsable de Estudios y Programas del PSOE se ha mostrado convencido de dos aspectos: que los españoles reclaman cambio político -y que se sitúan mayoritariamente en la izquierda– y que Pedro Sánchez es el líder mejor valorado. De hecho, ha sostenido que Albert Rivera figura en cabeza en algunas encuestas por "artilugios" y que Mariano Rajoy ha mejorado por la gestión del conflicto catalán en los últimos meses.

"Pedro tiene una valoración positiva en sí misma como líder más valorado", ha asegurado Tezanos que ha situado a Sánchez "seis o siete puntos por delante del PSOE" en cuanto a marca cuando la pregunta tiene que ver con quién debe presidir el Gobierno. "Es el valor electoral más neto en este momento", ha dicho Tezanos que lo ha justificado en la "credibilidad" que da y su visión "de político honrado".

"¿Veis lo que algunos medios están haciendo con Pedro?"

"Es un valor añadido. ¿Entendéis lo que están haciendo algunos medios de comunicación con Pedro? Ellos tienen esta información o se la han dado", ha zanjado.

También otros oradores de la segunda parte de la sesión han cargado contra los medios, a los que han acusado de construir el estado de ánimo a través de encuestas. "Es la profecía autocumplida", ha expresado el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, que ha asegurado, no obstante, que en la última campaña del 21D las encuestas les resultaron útiles.

"La idea de que los medios se dedican a informar es obsoleta", ha dicho el catedrático Antonio Alaminos, que ha asegurado que en los 90 los medios construyeron noticias contra el PSOE "haciendo verosímil al PP". Alaminos ha asegurado "estamos viviendo una segunda reedición": "Lo que han hecho ciertos medios es hacer a Ciudadanos como una opción verosímil. Estos medios han metido a Ciudadanos como un objeto a pensar".

"Estamos ante una operación política", ha rematado Tezanos tras su intervención. El responsable de Estudios y Programas ha insistido en que, "ante una opción de cambio de gobierno y no se quiere que sea el PSOE", "se inventan noticias" y "se ningunea al PSOE". "Eso ya se hizo en otra época y no hay que desechar que se vuelva a producir", ha dicho Tezanos, que ha asegurado que eso hay que "combatirlo". "Estamos sufriendo un acoso", ha afirmado Tezanos, que tras la mesa redonda ha hablado de "intoxicación. "N uestra estrategia debe ser la convicción", ha dicho sobre el "combate" a esa situación.

También la profesora de sociología de la UNED Verónica Díaz ha dicho que "los medios utilizan las encuestas".

Díaz ha centrado buena parte de su intervención en el voto joven, que ha asegurado que será el "caballo de batalla" de las próximas elecciones. La socióloga ha asegurado que el partido que consiga despertar el "interés" y llamar la "atención" de los jóvenes "ganará" los próximos comicios. Los socialistas llevan años admitiendo sus problemas entre el electorado joven y urbano.

En el coloquio en el que han intervenido algunos asistentes, una militante ha pedido a Tezanos que se tenga en cuenta la valoración de los aspirantes socialistas al Ayuntamiento de Madrid a la hora de elegirlos para que el PSOE pueda reconsquistar la capital después de décadas. "Quienes tenemos que decidir quiénes son los candidatos somos los ciudadanos y la organización, no las encuestas. Si hemos reivindicado las primarias tenemos que ser coherentes con ese proceso de consulta", ha expresado Tezanos.