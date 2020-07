El ministro palestino Walid Assaf: "La paz la hacen dos partes, no una sola"

Ramala (Cisjordania), 10 jul (EFE).- El ministro palestino de Asentamientos, Walid Assaf, no se conforma con que Israel minimice el mapa de anexiones de Cisjordania, sino que exige que las detenga por completo para volver a la mesa de negociaciones, aunque no sobre la base del plan de EE.UU., que propone una Palestina inviable.

El inusual título que ostenta Walid Assaf, hoy angustiado por la anexión israelí, refleja la singularidad política de un contexto marcado por la colonización. El Gobierno de Israel también cuenta con un Ministerio de Asentamientos. Uno está para evitarlos y el otro, para protegerlos.

Su rango de ministro, además, no depende directamente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) -ejecutivo- sino de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que representa también a la diáspora, y es el encargado de las negociaciones con Israel. Otra singularidad de un largo conflicto.

La prevista anexión israelí de partes de Cisjordania no tiene todavía una fecha de inicio, pero Assaf cree que Israel ha tomado muchas medidas en los últimos cincuenta años de ocupación - que comenzó en 1967 - para "preparar este día".

PREGUNTA: ¿Qué saben del mapa que se quiere anexionar?

RESPUESTA: El mapa de anexión que anunció (Donald) Trump en el Acuerdo del Siglo es la suma de mapas de (Benjamín) Netanyahu según diferentes medios israelíes. Esto significa que Palestina será un conjunto de cantones o islas separadas entre sí por muchos puntos de control militares que pueden controlar por completo la vida de los palestinos. Sobre el terreno, Israel ha tomado muchas medidas en los últimos cincuenta años para llegar hasta aquí.

P: ¿Cuáles?

R: ¿Qué hizo Israel para preparar este día? Primero declaró áreas militares cerradas en el centro del Valle del Jordán, a las que los palestinos hoy no pueden acceder o hacer uso. Luego creó reservas naturales. Israel planea controlar completamente este área desde 1967 y esto es lo que está ocurriendo ahora. El total de las "reservas naturales", áreas militares, y el resto que ha anunciado que será Israel necesita todo el Valle del Jordán.

P: ¿Qué ocurrirá con la población palestina de estas áreas?

R: Israel no quiere anexionar las poblaciones, quiere desplazarlas. Por lo tanto, anexionar la tierra que no está poblada, rodear pueblos y ciudades, y quedarse con lugares vacíos y agrícolas con recursos hídricos, lo que deja a las poblaciones en áreas cerradas y aisladas y empuja a estas a escapar de sus tierras. También quiere cambiar la ecuación demográfica en Palestina.

P: ¿Qué diferencia hay entre una anexión y una ocupación prolongada?

R: Con la anexión, la ocupación pasa de ser temporal a permanente y una ocupación permanente es colonial. La ocupación está prohibida internacionalmente y la colonización es un crimen de guerra. Israel quiere tomar la tierra y ya explota sus recursos naturales. Controla todos los recursos naturales en Palestina, y esta es la verdadera colonización. Israel ya obtiene beneficios económicos de nuestras tierras.

P: ¿Cómo es Cisjordania?

R: Ahora ya hay 745 controles y entradas de seguridad que aíslan ciudades palestinas entre ellas, y esto (la anexión) convertirá la de vida de los palestinos en una tortura. Israel controlará la libre circulación de personas y el movimiento de mercancías, a fin de controlar también la economía palestina y evitar el establecimiento de un Estado. Con esta política están empujando a toda la región hacia una explosión y hacia la guerra y no hacia la paz.

P: ¿Qué alternativa plantean?

R: Nosotros estamos aún dispuestos a tener negociaciones, pero sobre la base del derecho internacional, las resoluciones legales internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no sobre la base del "acuerdo del siglo". No aceptaremos ningún diálogo o negociación basado en él. Los líderes palestinos tomaron medidas para rechazar la coordinación y detener la cancelación de los acuerdos de Oslo, que siguen en vigor.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) entró en esas negociaciones para tener un Estado al lado de Israel, pero cuando Israel busca quedarse con las tierras no hay forma y estos acuerdos terminarán. Rechazamos los mecanismos de Oslo (coordinación y recursos financieros) después de que Israel anunciara que anexionará unilateralmente.

P: ¿Peligra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y podría desaparecer como algunos han advertido?

R: Los acuerdos (que establecieron la ANP) se rompieron unilateralmente y también los rechazamos como respuesta a la acción israelí. Por lo tanto, no habrá coordinación ni acuerdos, y esto dejará a la ANP sin recursos, sin dinero y sin la capacidad de pagar salarios a empleados, policía o seguridad nacional. Israel está buscando hacer colapsar el Estado palestino.

P: ¿Qué esperan después del plan?

R: No llegamos hasta aquí para ser (solo) una autonomía o un ejército auxiliar de Israel para preservar su seguridad. Vinimos aquí para ser un Estado, que viva en paz con Israel. Sin ella, si los palestinos no obtienen un Estado con seguridad y protección, no habrá paz en la región e Israel no alcanzará la paz sin que ambas partes la obtengan. La paz la hacen dos partes, no una sola.

Laura Fernández Palomo