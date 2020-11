Elorza dice que el voto favorable de EH Bildu a los PGE es "aceptable y no hay ningún pacto extraño ni indigno"

Reconoce que "no es explicable ni justificable" alguna actitud de Unidas Podemos dentro la coalición de gobierno

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha afirmado que el voto favorable de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 es "aceptable y no hay ningún pacto extraño ni indigno". Asimismo, ha rechazado que a coalición soberanista sea, a diferencia del PNV, un "socio preferente".

En declaraciones con Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el exalcalde de San Sebastián se ha referido a la negociación presupuestaria en el Estado entre el Ejecutivo central y el resto de formaciones.

En este sentido, Elorza ha afirmado que ve "recelos o algo más" entre PNV y EH Bildu, pero ha considerado el PSOE "no debe entrar en esas polémicas" y sí ser consciente de que se está en un momento "clave de la legislatura y se trata de sacar los PGE adelante".

"Para eso hay que negociar, porque lo que tenemos entre manos es decisivo. Aunque algunas cosas no nos gusten, la negociación es eso, tomar decisiones y sumar votos de diferentes grupos", ha valorado, para añadir que sin nuevas Cuentas "no hay futuro".

Por otro lado, y a diferencia del PNV, que sí ha considerado es "un aliado estratégico en la consolidación de este gobierno", Elorza ha rechazado que EH Bildu sea "socio preferente" y ha defendido que "de hecho no ha habido un pacto como tal".

No obstante, ha considerado que a la coalición soberanista "le interesa, por razones estratégicas posicionarse políticamente y por obtener credibilidad, apoyar el Presupuesto".

"Y por que además lo ve razonable y como un punto de partida. Bienvenidos sean sus votos, porque si no estarían del otro lado, del PP y Vox", ha advertido.

A su juicio, el voto favorable de EH Bildu a las Cuentas es "aceptable y no hay ningún pacto extraño, indigno ni contrario a la política presupuestaria".

En lo que respecta a las relaciones PSOE-Unidas Podemos y la actitud del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Elorza ha reconocido que "no es explicable ni justificable alguna actitud de Podemos dentro la coalición de gobierno".

"Más allá de que plantee una enmienda en un tema muy sensible --los desahucios--. Es algo extraño, pero es un momento clave para dialogar y resolver todo tipo de discrepancias porque está en juego los PGE y si las cosas van a más, estaría en situación delicada el Gobierno", ha añadido.

No obstante, se ha mostrado convencido de que se sacará el Presupuesto adelante ya que si no es así "se defraudaría la ilusión de las izquierdas en España". "No se puede jugar con fuego", ha apuntado.

SAHARA

Respecto a la situación en el Sáhara, ha defendido que la celebración de un referéndum es la salida que "está recogida en las resoluciones del congreso del PSOE", pero ha incidido en que las relaciones con Marruecos son "muy difíciles".

"Hace respecto a la UE con demasiada frecuencia un ejercicio de deslealtad y de incumplimiento de sus compromisos", ha afirmado, para añadir que tampoco la ONU quiere llevar adelante el referéndum de autodeterminación porque Francia "no está por la labor, y Marruecos se niega en redondo".