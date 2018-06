Los errores de Peña y el poder del cambio vertebran libro de Denise Dresser

La politóloga y periodista Denise Dresser presenta esta semana "Manifiesto mexicano", una cuidada recopilación de los principales errores de la administración de Enrique Peña Nieto en un libro que, lejos del pesimismo, supone un aliento de esperanza para las nuevas generaciones.

"El libro es un corte de caja de los últimos años. Los años del desencanto", dijo en entrevista con Efe esta influyente analista (Ciudad de México, 1963), ganadora en 2010 del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Artículo de fondo.

"Manifiesto mexicano. Cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo" repasa quirúrgicamente seis años de presidencia de Peña Nieto (2012-2018), aunque también bebe de sucesos anteriores como la pérdida de independencia del órgano electoral.

Pacto por México, reformas estructurales, el "Mexican Moment" del inicio de gobierno, rápidamente empañados por sonados casos de corrupción como el de la Casa Blanca, relacionado con la compra de propiedades a contratistas del Gobierno por parte del mandatario y su esposa, Angélica Rivera.

"Tuvo la oportunidad (Peña Nieto) de modernizar a México y la echó a perder por la corrupción, la cuatitud (amiguismo)", apuntó Dresser, profesora universitaria y colaboradora en varios medios.

Añadió que ha sido "un sexenio de promesas incumplidas y de exacerbación de las peores prácticas y vicios del PRI (Partido Revolucionario Institucional), y por eso lo sacarán del poder a patadas".

Seis años y crudos desenlaces como la creciente ola de violencia en México, con 25.339 asesinatos en 2017, en "un país de fosas y de ausentes" que Dresser, con una pluma tan demoledora como ágil, relaciona con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, símbolo de muchos de los males nacionales y de la "estrategia fallida" en seguridad.

"Es una mimetización de la guerra de Felipe Calderón (2006-2012) pero con peores resultados", consideró la experta, en referencia al combate al narcotráfico lanzado por el predecesor de Peña Nieto.

En este "diagnóstico" de los últimos años en México, Dresser dedica un capítulo a las "mujeres migaja"; un mote despectivo, pero que considera define a la perfección el rol de la mujer en una sociedad "sexista y violenta" donde abundan los feminicidios y la impunidad.

También evalúa la política exterior de México, especialmente ante la Casa Blanca de Donald Trump. "Me parece una actitud diplomática agachada, servil y contraproducente", opinó Dresser.

En este examen a conciencia de los males de México no falta tampoco una crítica a un Estado clientelar y derrochador, el "ogro filantrópico" al que aludía Octavio Paz y al que el próximo mandatario no debería recurrir, aunque si no cambian las estructuras será difícil resistirse, dijo Dresser.

Pero "Manifiesto mexicano" es más que una radiografía de agravios políticos contra un país en llamas, y aspira a ser también motor de cambio.

La ciudadanía ha de "bullear" a la clase política para exigir ese cambio, a través de redes, manifestaciones e investigaciones de la prensa, que ha de poder actuar con libertad.

"En un país donde los contrapesos son frágiles, débiles e inexistentes, muchas organizaciones de la sociedad civil se han vuelto un contrapeso real", consideró Dresser.

En el libro se proponen además una serie de "shocks" para lograr este cambio, como el de la remodelación institucional.

Todo ello con unos actores fundamentales, los jóvenes. A quien Dresser dedica el último capítulo. "Tienen que ser la pieza de cambio. (...) Muchos jóvenes son apáticos o críticos, y a través del libro intento fomentar el espíritu crítico".

El nombre de Dresser llegó a barajarse como aspirante independiente para los comicios a la Presidencia de este 1 de julio, cuando se elige al mandatario y a otros 3.400 cargos públicos.

Cuestionada por Efe, rechaza que este libro, publicado a dos semanas de las elecciones, oculte una "intención política".

"Me gusta mucho la trinchera en la que estoy, que es la de la crítica permanente", aseguró.

Aunque el libro, repleto de datos, cifras, fechas y propuestas, parece toda una declaración de intenciones para un México más justo.

Sobre estas elecciones, en las que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza los sondeos, Dresser lamentó la falta de verdaderas propuestas progresistas.

"Los progresistas, en muchos temas, nos sentimos políticamente huérfanos", concluyó.