Excampeona centroamericana de judo se reinventa en medio de la crisis en Nicaragua

Managua, 9 ene (EFE).- Luego de ser rechazada del ambiente deportivo de Nicaragua por su posición crítica contra el Gobierno de Daniel Ortega, la excampeona centroamericana de judo Sayra Laguna, se ha reinventado en medio de la crisis sociopolítica y de la pandemia de la covid-19.

Ahora es entrenadora personal en línea e instructora de defensa personal.

Apenas hace ocho meses Laguna estaba durmiendo en el suelo frente a la frontera entre Guatemala y Honduras, donde comía de la caridad junto a un grupo de nicaragüenses que quedaron varados en medio de la pandemia, cuando el Gobierno prohibió el retorno de sus nacionales.

Pero, acostumbrada a superar dificultades, la considerada 'Mejor Atleta Amateur 2017' de Nicaragua de nuevo asumió el desafío.

"Con esto de que vine con una mano adelante y otra atrás tuve que reinventarme para ver qué negocio poner, desarrollar una nueva etapa en el área de 'fitness', todo lo que es acondicionamiento físico, alimentación y defensa personal", dijo a Efe Laguna, ganadora de medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Sambo Acapulco 2018.

Desde su casa, Laguna atiende a sus clientes de forma personalizada, a través de videollamadas que duran una hora con 20 minutos.

"Les mando a las personas interesadas cinco herramientas: un balón de yoga, una alfombra, mancuerna, bandas para las piernas, conos, arcos, dependiendo de la situación económica de los clientes", explicó.

"Yo hago los ejercicios y ellos lo repiten, les llevo el conteo, es fácil. Algunos tienen plan de alimentación, otros no. Eso lo trabajo con una amiga mía que es nutricionista", añadió.

Entre las ventajas del entrenamiento en línea es que las personas son dueñas de su tiempo.

Algunos de los clientes de Laguna aprovechan el descanso para avanzar en cosas que no pueden desde un gimnasio.

Laguna incluso entrena a atletas de alto rendimiento de países vecinos, y espera pronto entrenar a gente en Europa.

"Me siento bastante positiva y súper motivada, no sólo en la creación de la página en Facebook, sino también tengo respuesta positiva de las personas que quieren hacer un cambio, implementar el entrenamiento en casa", resaltó.

De alguna manera, Laguna no se esperaba verse obligada a ir tan pronto por un sueño que miraba a largo plazo, pero durante meses buscó empleo en diversas empresas, pero no tuvo suerte.

Para una doble licenciada en Mercadotecnia y Administración de Empresas, con experiencia en la organización de eventos nacionales, además conocida por sus éxitos deportivos recientes, encontrar un empleo debería ser algo seguro.

Pero le ha sido imposible debido al ambiente de polarización política que vive Nicaragua a raíz del estallido social de abril de 2018, así como a la crisis económica local.

"Como he sido una atleta que he denunciado todo lo que he pasado, imagino que por ahí viene el asunto (rechazo). Tal vez no por falta de capacitación y competitividad. Trascendió un poco la noticia (desencuentros con el Gobierno) y tal vez no se quieren ver afectados", consideró.

Y es que quien fuera la mejor judoca de Centroamérica, muy premiada y admirada, clasificada número uno en sambo femenino y 'Atleta Amateur del Año de Nicaragua' en 2017, las autoridades no le perdonan que haya dedicado "a Dios y a los muertos" de las protestas antigubernamentales de su país una medalla en el Campeonato Panamericano de Sambo Acapulco 2018.

No obstante, está contenta con lo que hace, incluyendo las clases de defensa personal a domicilio, y pronto tendrá un canal de Youtube y su cuenta en Instagram, donde compartirá consejos sobre cómo mantenerse en forma o defenderse de agresiones físicas.

Por ahora, la situación política la tiene retirada de su carrera deportiva, sin embargo, disfruta su nueva etapa, y su nuevo reto: combinar el judo, sambo, la mercadotecnia y la administración, esta vez para su propia empresa.