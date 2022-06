Feijóo apunta a que el PP no apoyará la renovación del decreto anticrisis sin conocer su contenido

El PP se inclina por el no en la convalidación del nuevo real decreto ley anticrisis que prepara el Ejecutivo para renovar las medidas que ya ratificó el Congreso y que están a punto de caducar. Unas medidas que no se conocen, de momento. De hecho, dentro del Gobierno de coalición hay notables diferencias sobre la necesidad de profundizar algunas de las actuaciones y de añadir algunas nuevas. Pese a que el contenido todavía no se ha hecho público, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado este miércoles que su grupo no apoyará el decreto ley.

Feijóo participa en la campaña andaluza con una serie de actos en Almería que le han llevado por la mañana a visitar un par de empresas agrícolas de la provincia. En una intervención ante los medios, el líder de la oposición ha criticado la política económica del Gobierno, que ha instado a cambiar entera. “Somos más pobres, nuestro salario se ha devaluado y tenemos que tirar del ahorro, los que tienen ahorro, para llegar a fin de mes”, ha dicho.

El senador ha señalado como un “fracaso”, por ejemplo, el descuento de 20 céntimos al combustible puesto en marcha por el Ejecutivo dentro de ese paquete de medidas que ahora deben renovarse. “El incremento del precio es superior al ahorro del Gobierno”, ha defendido.

“Las medidas para controlar la inflación han sido un fracaso”, ha insistido. “No funcionan, son ineficientes y deben ser cambiadas”, ha añadido. “Si no queremos tener un accidente, hay que cambiar la política económica”, ha reiterado.

Feijóo ha reclamado que el Gobierno asuma los planteamientos económicos que le hizo al presidente, Pedro Sánchez, a comienzos de abril, y que ha vuelto a resumir ante los periodistas. “Hay que bajar el impuesto de la renta a las rentas más bajas para hacer frente a la inflación”, ha asegurado. También ha pedido bajar “el IVA a la luz y al gas”, así como “activar los fondos que no somos capaces de gestionar por la inoperancia de buena parte de los ministerios”. Además, ha reclamado “eliminar los gastos superfluos, burocráticos”.

Estas medidas ya fueron rechazadas por el Gobierno, que sí se abrió en su momento a tramitar el decreto ley en el Congreso para que otros grupos pudieran hacer aportaciones. Pero dicho procedimiento se ha estancado y el decreto ley va a caducar antes de que se puedan negociar cambios, por lo que será sustituido por otro, para cuya convalidación el Gobierno necesita volver a buscar los apoyos que, hoy por hoy, no tiene ni de lejos.

Pero Feijóo ya cuenta con que el Gobierno sacará el decreto ley con los votos favorables de sus aliados parlamentarios habituales, incluidos ERC y EH Bildu. El líder de la derecha ha sostenido que Pedro Sánchez va a renovar el decreto ley “pactando con las minorías independentistas”. “Volveremos a tender la mano por responsabilidad”, ha dicho, para reiterar que “los pactos bilaterales con independentistas para aprobar las medidas económicas suponen parches, no cambiar una política que no funciona”.

Feijóo ha acusado así a Sánchez de “colar por la puerta de atrás los acuerdos económicos con los independentistas y exigir al PP que se adhiera a unos acuerdos que”, ha sostenido, “están pensados para mantener la inestabilidad parlamentaria del Gobierno” y no “para solucionar los problemas”. “No podemos ser cómplices”, ha concluido.

Renovar el CGPJ tras las elecciones y con condiciones

El presidente del PP también se ha referido al bloqueo institucional en la renovación de los órganos constitucionales y que acumula más de tres años, hasta extenderse al propio Tribunal Constitucional.

Feijóo ha señalado que ordenará retomar las negociaciones con el Gobierno tras las elecciones andaluzas del 19 de junio, motivo por el que suspendió una interlocución que duró apenas unas horas: el 25 de abril designó para las conversaciones a Esteban González Pons, y el 26 Juan Manuel Moreno convocó elecciones, no se sabe si con conocimiento o no de Feijóo.

Pero Feijóo ahora ha sacado a relucir una serie de condiciones que hasta ahora no había planteado y que sí puso sobre la mesa su predecesor en el cargo, Pablo Casado. El PP plantea ahora una “regeneración” completa de la Justicia para acceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que podría suponer meses de negociaciones.

Esa “regeneración” comenzaría, ha dicho Feijóo, por la fórmula para elegir a los vocales del CGPJ y que el PP quiere “profesionalizar”, según ha indicado hoy su presidente, sin dar más detalles de cuál sería el sistema que propondrían más allá del marco general de que “los jueces tengan más peso” en la elección de su órgano de gobierno.