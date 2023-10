Feijóo critica la propuesta del rey para que Sánchez intente la investidura: “Acudió con 121 apoyos, menos que la primera vez”

“Resulta que ayer en la entrevista con el jefe del Estado me entero de que el señor Sánchez ha llevado 121 apoyos para ser candidato a la Presidencia del Gobierno . Menos de los que llevó la primera vez que fue”. Así se ha despachado Alberto Núñez Feijóo contra la decisión de Felipe VI de proponer a Pedro Sánchez para la investidura tras el fiasco de la semana pasada del propio líder del PP. Preguntado si el rey le había dicho tal cosa, que Sánchez solo pudo confirmar los votos del propio PSOE, Feijóo se ha escudado en los medios de comunicación. “Esto se ha publicado, no creo que esté desvelado nada”, ha dicho.

Feijóo ha mostrado en una entrevista en Onda Cero su enfado con lo que le está ocurriendo desde que se cerraron las urnas para las elecciones generales del pasado 23 de julio. “Sánchez se ha convertido en una máquina perfecta de perder elecciones”, ha dicho. “Hay seiscientos y pico mil votos de diferencia entre PP y Vox, y PSOE y Sumar”, ha añadido. El líder del PP ha referido todos los triunfos autonómicos y municipales de su partido, y ha vuelto a insistir en que él ganó el 23J.

Pero Feijóo perdió su opción de ser investido presidente al recibir más votos en contra, 178, que a favor, 172, en las dos votaciones de la semana pasada. El líder del PP contabiliza como propio el voto nulo que se produjo en la segunda votación, cuando un diputado de Junts respondió 'sí'. Luego intentó rectificar sobre la marcha, y la Mesa al final determinó que el voto fuera nulo.

Feijóo ha comenzado su diatriba con palabras contra la presidenta del Congreso. “Ayer parecía una militante, era una militante”, ha sostenido sobre la comparecencia de Armengol tras la decisión del rey, en la que aseguró que fijaría una fecha de investidura cuando las negociaciones estén avanzadas. “Hasta el 27 de noviembre hay plazo para hacer posible esta investidura”, dijo Armengol, recordando que la votación fallida de Feijóo puso en marcha el plazo de dos meses para elegir un presidente o ir a repetición electoral.

“Lo importante es que el candidato tenga el tiempo. Mi sentido me dice que cuando la situación esté madura convocaremos el pleno de la forma más urgente”, añadió la presidenta.

Feijóo ha considerado este miércoles que esa decisión no está justificada y es de parte. “Dijo que yo le había pedido tiempo, per yo le pedí ocho días”, ha señalado. Hasta ahora, el líder del PP siempre había asegurado que pidió un mínimo de 10 días. Además, en una carta que remitió a Armengol desvelada por El País le pidió “un tiempo prudencial”. “Me permito recordarle los precedentes, muy especialmente los de las últimas legislaturas (XII, XIII y XIV), en las que entre la primera propuesta de candidato formulada por S. M. el Rey y la celebración del Pleno de investidura transcurrieron 33, 46 y 24 días respectivamente”, añadió.

Armengol le dio 35 días. Una decisión que le permitía dar tiempo de negociación al candidato, que no sumó un solo voto en ese mes largo que tuvo, y evitar que una hipotética repetición electoral cayera en plenas navidades.

Además, Feijóo ha desvelado una parte de la conversación con Armengol en la que la presidenta le comentó que había hablado con el equipo de Sánchez para conocer la agenda del presidente del Gobierno en funciones, que además es presidente de turno de la UE, y evitar un problema de incompatibilidad de calendario. “Me dijo 'he hablado con Moncloa' sobre los viajes del presidente, la agenda internacional”.

En ese momento ha sido cuando Feijóo ha enlazado sus críticas a Armengol con el lamento por el encargo recibido ayer por Sánchez. “Hoy debe de dar el plazo, a mí me lo dio en 24 horas”, ha dicho sobre la presidenta del Congreso, para añadir inmediatamente: “Y resulta que ayer en la entrevista con el jefe del Estado me entero de que el señor Sánchez ha llevado 121 apoyos para ser candidato a la Presidencia del Gobierno. Menos de los que llevó la primera vez que fue”.

El periodista de Onda Cero Carlos Alsina le ha preguntado inmediatamente si Felipe VI le desveló que Sánchez le había dicho al rey que tiene solo los votos propios, ya que la entrevista del líder socialista con el jefe del Estado fue inmediatamente anterior a la de Feijóo.

El líder del PP ha dicho entonces que esa información “se ha publicado”, en referencia a las palabra de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien dijo que no se puede dar por seguro su apoyo a Sánchez si no avanza la negociación entre ambos. “No creo que esté desvelado nada. Lo publicaron ustedes el día antes”, ha insistido.

Pactó con Vox para evitar la repetición

Feijóo ha justificado también su alianza con Vox en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Congreso. Eso sí, primer ha lanzado un par de críticas al partido de extrema derecha. “Vox para Sánchez es un salvavidas fantástico”, ha dicho. “Con 11 millones de votos, el PP hubiera tenido 190 escaños”, ha añadido para lamentar que la existencia de dos partidos a la derecha divide el voto y, por tanto, sus opciones de ser presidente.

“No acepto que se imputen al PP los acuerdos del PP con Vox”, ha añadido. Es decir, el líder del PP asegura que los acuerdos de gobierno en cinco comunidades y decenas de localidades con el partido de Santiago Abascal no son culpa suya. ¿Y de quién son? De Pedro Sánchez: “Intentamos un acuerdo para que gobernara la lista más votada, pero el PSOE dijo 'no”.

“Lo hicimos para no repetir elecciones”, ha insistido, para llamarlo después “pacto de estabilidad”. “Ese ha sido todo nuestro pecado. ¿Eso ha influido en la campaña? Sí, negativamente para el PP y positivamente para el PSOE. Al menos es lo que yo creo”, ha reconocido. “Quizá podíamos haber hecho otra cosa, repetir elecciones para que no haya electores que piensen que si el PP gobierna con Vox va a venir la ultraderecha y se van a reducir los derechos de colectivos LGTBI, mujeres, privatizar la sanidad o la educación”. “Este dóberman que ha montado el PSOE y que ahora se ha olvidado”, ha añadido.

Feijóo ha defendido que los gobiernos con Vox “lo que han hecho es mantener los servicios públicos, bajar impuestos y atraer inversiones”.

“Es evidente que no quiero gobernar con Vox”, ha dicho, pero inmediatamente ha añadido: “Sin los 33 escaños de Vox no me habría podido presentar a la investidura. Agradezco los votos incondicionados [de Vox] sin estar en el Gobierno. Si lo hubieran dejado claro en la campaña yo sería presidente”, ha afirmado.

Feijóo ha insistido en que “antes que repetir elecciones” en las comunidades autónomas el PP pensó “que era mejor asumir el desgaste de un Gobierno estable”. “¿Nos ha podido costar la mayoría absoluta? Probablemente. Pero siempre tenemos la oportunidad de pactar con Junts”, ha señalado.

El periodista le ha replicado que, efectivamente, esa puede ser el “argumento” que utilice Sánchez para explicar su hipotético pacto con Junts para su propia investidura. “Sin ninguna duda, de argumentos estamos sobrados”, ha replicado Feijóo

'No' a renovar el CGPJ

Feijóo, que tiene asumido que Sánchez será presidente salvo un imprevisto de última hora, ha avanzado que no tiene ninguna intención de renovar el Consejo General del Poder Judicial que el PP mantiene bloqueado desde hace cinco años. El órgano de gobierno de los jueces acumula ya el doble de su mandato en funciones, y con la prohibición legal de hacer nombramientos. Una disposición ratificada por el Tribunal Constitucional.

“Yo voy a cumplir con mis obligaciones”, ha dicho Feijóo. Pero esas “obligaciones” no son . No soy testimonial. Soy el primer partido de España y cumpliré mi compromiso electoral: profundizar la independencia, 12 jueces y magistrados y 8 las Cortes.