Feijóo defiende rebajas fiscales a los combustibles fósiles mientras rechaza hablar de la sanidad madrileña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes potenciar con fondos europeos la venta de vehículos de combustión, así como una batería de medidas fiscales para beneficiar el uso de combustibles fósiles, tras denunciar que las políticas medioambientales buscan una “ruptura” con el modelo actual fruto de la “intransigencia energética”.

En plena celebración de la cumbre Cumbre del Clima de Egipto, Feijóo ha asistido al Congreso anual de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM), celebrado en Madrid. Ante la patronal del sector, el líder del PP ha acusado al Gobierno de impulsar “medidas con sesgo ideológico” y “escaso sesgo tecnológico”. Como ejemplo ha puesto el PERTE del coche eléctrico (el plan de inversiones de fondos europeos para impulsar la fabricación de vehículos que no usen combustibles fósiles). Feijóo ha criticado “impulsar exclusivamente el vehículo eléctrico, que la mayoría no pueden comprar”. Además, ha dicho que no hay “estaciones, electrolineras, desplegadas para utilizar esta tecnología con eficacia”.

Feijóo ha insistido: “Nos empeñamos en vender vehículos eléctricos y no en retirar de las carreteras vehículos de más de diez, 12, 13, 14, 15 años. Esos sí que emiten, debemos retirarlos de forma inmediata para hacer una transición ordenada y sacar los motores de combustión viejos por los nuevos y transitar poco a poco hacia las emisiones 0”. Ese “poco a poco” no coincide con la “transición ordenada y planificada” que ha reclamado. “Estamos llenos de intransigencia energética y ruptura del sistema actual a uno que no tenemos”, ha dicho.

Para ello, ha dicho, hay que reformular el PERTE y que no sea exclusivo para el impulso del vehículo eléctrico, sino ampliarlo a los talleres y los vendedores de cualquier tipo de coche, aunque sea de motores de combustión.

Además, Feijóo ha recurrido a su receta habitual: la bajada de impuestos. El líder del PP ha pedido “rebajar la fiscalidad asociada al impuesto de matriculación”, “solicitar la moratoria de las medidas del comité de expertos en fiscalidad verde que incrementa la carga fiscal sobre los combustibles” fósiles y “valorar rebajar el impuesto especial de hidrocarburos mientras tengamos esta crisis energética”.

Tras su alocución, Feijóo ha declinado hacer declaraciones a los periodistas presentes, que le han preguntado por la manifestación por la sanidad pública celebrada en Madrid el pasado domingo y por la actuación de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria. “Ya hablé ayer”, se ha limitado a decir. Pero el lunes no mencionó ni la sanidad ni la educación.