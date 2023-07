Feijóo normaliza las coaliciones con la extrema derecha en Europa y vuelve a mentir sobre Suecia

Alberto Núñez Feijóo insiste en que no quiere gobernar con Vox, pero al mismo tiempo normaliza los acuerdos con la extrema derecha que ha alcanzado el PP en Extremadura o Comunidad Valenciana, pero también los que hay a nivel europeo donde se ha roto el cordón sanitario que había operado hasta hace unos años. “No hay una sola coalición en la UE cuyo primer ministro gobierne con el apoyo de partidos que quieren romper la unidad de la nación a la que representan”, ha dicho el candidato del PP en una entrevista en Radio Nacional cuando le han preguntado por la derivada que puede tener un acuerdo con la formación de Santiago Abascal, que tiene planteamientos antieuropeístas, y ha aprovechado para poner como ejemplos las coaliciones con la ultraderecha en la UE mintiendo incluso sobre el resultado de Suecia.

Feijóo dice que no sabía a qué se dedicaba Marcial Dorado pese a las decenas de noticias sobre sus negocios: "Antes no había internet ni Google"

Más

“Yo no sé qué tal lo está haciendo la señora Meloni en Italia, pero ha ganado las elecciones, ¿no? Y en Suecia también han ganado las elecciones y en Finlandia están gobernando en coalición”, ha dicho Feijóo, que defiende que gobierne el más votado en España y pone Suecia como ejemplo cuando el primer ministro quedó en tercera posición, por detrás de los socialdemócratas, que ganaron, y la extrema derecha, que sustenta desde fuera un gobierno de democristianos y liberales.

“Mi objetivo no es ponerme de acuerdo con Vox”, ha reiterado el líder del PP, que, a preguntas del periodista de RNE, ha asegurado que es “el interés del Gobierno” establecer ese escenario. “El debate de ayer estaba predeterminado para ello”, ha agregado sobre el enfrentamiento a cuatro que planteó RTVE y al que se negó a acudir. Preguntado por su ausencia, se ha escudado en que Sánchez no quería “debatir con Junqueras, Otegi y el partido de Puigdemont”.

Antes de volver a incidir falsamente en que en Suecia gobierna la derecha como ganadora de las elecciones y tras las polémicas por las pensiones y su relación con Marcial Dorado, Feijóo ha insistido en que él no miente. “Que me llamen mentiroso no es un asunto que me preocupe. Es verdad que puedo decir inexactitudes, una cifra no exacta por decimales o lo que fuere; pero a los presidentes se elige para decir la verdad a la gente y Sánchez no nos ha dicho la verdad”. “Oír a Sánchez hablar de mentiras es como oír al señor Otegi hablar de respeto a las víctimas”, ha apuntalado.

El candidato del PP ha llegado a decir que el PSOE tiene “acuerdos” con Vox por las votaciones coincidentes en contra de las investiduras de los aspirantes conservadores. “Será que el PSOE pacta con Vox en algunos sitios y el PP en otros”, ha dicho. “Hay acuerdos de gobierno y acuerdos de bloqueo. Vox y el PSOE no pueden gobernar. Por eso lo único que hacen es bloquear”, ha dicho Feijóo después de que la extrema derecha haya apoyado al PP en Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y decenas de ciudades.

Feijóo critica RTVE y obvia las protestas en la televisión gallega

Feijóo ha aprovechado su paso por los micrófonos de RNE para cuestionar a la dirección de RTVE, que salió de un acuerdo de Pablo Casado con los socialistas. “Me gustaría que la radio y televisión públicas tuviesen una dirección un poco más consensuada y no tan tortuosa como la que ha tenido en los últimos años. Primero se había consensuado, luego se hace dimitir al presidente que estaba consensuado. Ahora hay una situación alegal que yo no comparto”, ha afirmado sobre la elección de la presidenta, Elena Sánchez, a través de consejo de administración (con el voto en contra de los consejeros nombrados a propuesta del PP).

“Los canales públicos siempre tienen un marchamo de independencia que es bueno profundizar en ellos”, ha agregado Feijóo, que dejó la televisión pública gallega con la protesta más larga por manipulación informativa de la dirección. Cuando salió de la Xunta, había acumulado 200 'viernes negros' de los trabajadores y había incumplido la ley sobre independencia de los medios de comunicación que había aprobado en 2011 con el apoyo del PSOE.