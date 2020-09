Feijóo pide a Sánchez que "no se humille": "No se puede pagar a independentistas con la dignidad de la nación"

Ve "un error histórico" indultar presos independentistas y urge saber por qué el Gobierno "prohíbe" o "aconseja" al rey no ir a Barcelona

El presidente de la Xunta, Aberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves al jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, que "no se humille" y le ha trasladado que "no puede pagar" su "deuda" con los independentistas "con un patrimonio que es todos los españoles que es la dignidad de la nación, la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias".

Así lo ha trasladado, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras ser preguntado por los pasos para el indulto de los presos del 1-O y ante la polémica por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los jueces que albergará el viernes la Escuela Judicial de Barcelona.

"Todos los españoles estamos muy sorprendidos de lo que está ocurriendo en cuanto a la ausencia del jefe del Estado en un acto en el que suele ser habitual su presencia. Si el Gobierno le va a prohibir o aconsejar al jefe del Estado no acudir a la ciudad de Barcelona ni a otras partes de Cataluña, se está equivocando profundamente y está haciendo un grave deterioro de la Jefatura del Estado", ha advertido.

En esta coyuntura, ha defendido que es "imprescindible" conocer cuáles son las causas por las que el Gobierno ha indicado "la no procedencia de la Jefatura del Estado en una parte el país". "Estamos todos perplejos ante esta decisión", ha apostillado.

"Y por si era poco", el también líder del PP gallego ha aludido a las informaciones sobre la tramitación de los indultos a los presos independentistas. Al respecto, ha apuntado que "es posible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "deba mucho a los independentistas", pero ha contrapuesto que "la mayoría de los españoles" no les deben "nada".

Por ello, ha considerado que "el señor Sánchez no puede pagar a los independentistas con un patrimonio que es todos los españoles que es la dignidad de la nación, la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias".

ARREPENTIMIENTO Y PROPÓSITO DE NO VOLVER A DELINQUIR

Aunque ha admitido que "todos los indultos pueden ser discutible", ha señalado que, para analizar la procedencia de los mismos, tienen que darse dos premisas: "el indultado tiene que pedir disculpas por los delitos cometidos y comprometerse a no volver nunca a delinquir". "Y por lo que yo sé ninguna de las dos consideraciones se dan en este caso", ha reflexionado.

"Ni he escuchado a los independentistas condenados por el Tribunal Supremo su voluntad de arrepentimiento ni que no volverían a delinquir. Les he escuchado lo contrario, que lo volverían a hacer y que lo que han hecho está bien. Eso y el indulto es absolutamente incompatible", ha advertido.

"QUE NO SE HUMILLE"

En este sentido, ha subrayado que "lo lógico" sería apoyar al presidente del Gobierno frente a los independentistas y ha dado por hecho que ya tiene "el respaldo de la mayoría de los partidos democráticos de España".

Así las cosas, ha pedido al jefe del Ejecutivo estatal que "no se humille". "Porque si se humilla nos humillamos todos. No merece la pena humillarse ante gente que no está dispuesta a pedir perdón y a comprometerse a no volver a delinquir", ha esgrimido.

Bajo su punto de vista, si alguien que ha "delinquido" y "manifiestamente dice que volverá a hacerlo" es recompensado con un indulto supone "una humillación para toda la nación" y "una falta de respeto" también para el poder judicial.

"Sería un error histórico proceder a este tipo de componendas. Los españoles no debemos nada a los independentistas y lo que les deba Sánchez, que lo salde con su cuenta, pero no con la cuenta de la nación".