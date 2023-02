Feijóo planta a Abascal en la moción de censura y acusa a Vox de “salir al rescate” de Sánchez y su “Gobierno en llamas”

El PP rechaza la moción de censura plantada por Vox y que pretende colocar al nonagenario Ramón Tamames al frente del Gobierno. La oposición de Alberto Núñez Feijóo es de origen, pero los decibelios contra el partido de ultraderecha que plantea la iniciativa crecen justo el día en que su líder la ha registrado en el Congreso. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha arremetido este lunes con dureza contra Vox por servir de “flotador mediático” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, único “beneficiario” de la votación, llamada a fracasar. Sémper ha señalado a Santiago Abascal “salir al rescate” del jefe del Ejecutivo y de su “Gobierno en llamas”, y ha anticipado que Feijóo no asistirá al debate parlamentario: “Por supuesto que no”. Eso sí, el PP se abstendrá y no votará no como hizo en su día Pablo Casado.

La moción ha llegado “en el peor momento”, ha dicho Sémper en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del PP. “Vox vuelve a acudir al rescate de Pedro Sánchez”, ha señalado. “Esta moción supone un balón de oxígeno, un rescate mediático para desviar la atención. Sánchez está encantado”, ha añadido.

Pero el dirigente irundarra no se ha quedado ahí. Sémper ha desgranado toda una panoplia de críticas a Vox, a su líder, Santiago Abascal, y al partido que promociona a la Moncloa al profesor de economía que ha transitado del PCE de la clandestinidad contra el Franquismo a sostener el argumentario de la ultraderecha.

“El Congreso será nuevamente un escenario de tácticas partidistas”, ha apuntado Sémper. “No es lo que necesita el Congreso, ni lo que necesita España”, ha añadido. “En esta moción se dilucidan los intereses tácticos de Vox y de Pedro Sánchez”, ha sostenido, “pero no los intereses de los españoles”, ha dicho. “Estamos en periodo preelectoral”, ha recordado, para lamentar que el PP tenga que gastar energía en “posicionarse sobre una moción que no saldrá adelante”. “Lo que necesita España es estabilidad, rigor y seriedad. No espectáculos. Lo que vamos a tener oportunidad de ver es un nuevo ejercicio partidista, de intereses tácticos”, ha insistido.

Sémper tenía todavía apuntadas más frases contra Vox, la moción y Abascal. “Es un absoluto error”, ha dicho, para exponer que el PP tiene “motivos para oponerse al Gobierno de Sánchez y los enumeramos desde hace tiempo”. “En un año electoral en el que en tres meses acudimos a las urnas parece fuera de lugar una moción de censura”, ha defendido, para recordar que “este año habrá elecciones generales”. “Hoy en este contexto no le vemos ninguna virtud salvo la de ser un flotador mediático a Pedro Sánchez”, ha reiterado.

“Tienen su agenda y su intencionalidad y pasan por sus intereses electorales”, ha dicho sobre Vox. “Allá ellos, este debate que no va a ningún sitio”, ha zanjado.

Por todos estos motivos, Feijóo no acudirá al Pleno del Congreso que debatirá la moción de censura. El líder del PP se perderá así tanto la intervención de Tamames como la defensa previa que hará, presumiblemente, Santiago Abascal. El dirigente gallego ha confirmado que intentó persuadir al economista de que no diera el paso, pero no tuvo éxito.

Pese a todo, el PP se mantiene firme en su abstención. Pese a ser una moción contra un “Gobierno en llamas” no la va a apoyar, y aunque sus promotores solo buscan “salvar” a Sánchez y la distancia con ellos es “sideral”, tampoco van a votar en contra.