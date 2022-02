La Fiscalía de Madrid comunica que no hay investigaciones a religiosos por abusos en instituciones de la Iglesia

La Fiscalía afirma que no existen investigaciones abiertas contra religiosos por abusos sexuales en la Comunidad de Madrid cometidos en lugares de culto. En un comunicado, el Ministerio Público de la capital afirma que "no consta" ningún procedimiento de este tipo abierto en la Fiscalía o en los juzgados de la región, apuntando a causas de abusos abiertas en el seno de otras congregaciones religiosas o en colegios pero perpetrados por docentes que no tiene la condición de religiosos. También revela la existencia de una investigación por abusos a un cura de Alcalá de Henares pero que no se habrían cometido en un recinto religioso.

La Iglesia católica se libra de indemnizar a las víctimas en la mayoría de condenas por pederastia

Saber más

El Ministerio Público responde así a la petición de la Fiscalía General del Estado de recabar toda la información posible sobre procedimientos abiertos por estos hechos en todo el país. El pasado 1 de febrero el departamento que dirige Dolores Delgado pidió esta información a sus delegaciones territoriales después de que el diario El País entregase al Vaticano un informe con más de 250 casos y denuncias de pederastia en la Iglesia española. Ese mismo día el Congreso de los Diputados admitió a trámite una solicitud de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión parlamentaria sobre estos abusos.

La petición de información no ha arrojado resultados significativos en la Comunidad de Madrid, donde se han registrado casos de abusos como los de los colegios concertados Valdeluz y Maravillas. Explica la Fiscalía que sólo ha podido detectar tres causas abiertas en juzgados que investigan a un profesor de gimnasia de un colegio religioso de la capital pero que no es sacerdote, a un miembro de los Testigos de Jehová y por último la denuncia de un antiguo alumno de un colegio religioso que, por ahora, ignora si el denunciado era o no un sacerdote. También hay dos denuncias de este estilo archivadas.

La Fiscalía de Alcalá de Henares, por su parte, explica que sí investiga a un sacerdote de la localidad por delitos de abusos a menor de edad, prostitución, exhibición sexual y revelación de secretos. En Getafe y Leganés, además, se investiga a un pastor de la Iglesia Evangélica por abusos a cuatro niñas menores de edad y a un profesor de religión por abusos a una niña de 4 años de edad. En el caso ya judicializado del cura de Alcalá, la investigación no cumple todos los requisitos de información solicitados por la Fiscalía porque los hechos no ocurrieron en un recinto religioso como una iglesia o una parroquia.