García acusa a Vox de hacer bandera de la crispación y la intolerancia

Madrid, 27 abr (EFE).- La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha acusado este martes a Vox de hacer su "bandera" de "la política de la crispación y la intolerancia" y ha mostrado su preocupación por la aspiración del PP de gobernar con Vox.

En declaraciones a TVE y a Onda Madrid, García ha calificado de "lamentable" el envío de una carta amenazante a la ministra de Industria, Reyes Maroto, aunque ha asegurado que le gustaría que se no se estigmatizara a los pacientes con una enfermedad mental, ya que hay evidencia científica de que las personas con enfermedad mental no son más violentas que las que no la padecen.

La Policía ha identificado al presunto autor del envío de una carta amenazante a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con una navaja en su interior que aparentaba estar ensangrentada. Se trata de un vecino de El Escorial (Madrid) con problemas psiquiátricos que había puesto su nombre y dirección reales en el sobre.

La candidata de Más Madrid ha opinado que "todos somos permeables al ambiente de crispación y de odio" que Vox ha traído a la política y que hace que la convivencia sea peor y que la sociedad esté menos cohesionada.

A su juicio, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha hecho una demostración palmaria de su forma de entender la política en esta campaña, algo que, ha indicado, "no es nuevo" porque ya ha señalado a los niños extranjeros no acompañados, a las mujeres o al colectivo LGTBI.

Por el contrario, ha explicado, Más Madrid lleva dos años centrándose en "la política de lo importante" y proponiendo soluciones a los problemas reales de los madrileños después de la pandemia.