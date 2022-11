El Gobierno estudia si el homenaje de Almeida al golpista Millán Astray vulnera la Ley de Memoria Democrática

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática “estudia” la alusión que alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, hizo este martes al general golpista José Millán Astray por si puede vulnerar la Ley de Memoria Democrática, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a elDiario.es fuentes de ese departamento.

Millán Astray: el hombre que luchó por una España fascista

Las declaraciones del regidor tuvieron lugar durante la inauguración de un monumento a la Legión en Madrid. Tras descubrir la placa, ubicada en el pedestal de la estatua, Almeida afirmó que “en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión”, pero eso no quiere decir que no se le rinda “tributo de admiración” a través de unos “reconocimientos” que están a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid. Y citó, a continuación, el barrio del Tercio en el distrito de Carabanchel o “la calle dedicada al fundador de la Legión, el general Millán Astray”.

La ley de Memoria Democrática, en su artículo 38, considera actos contrarios a la memoria democrática los que “entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”. Y añade que “si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal”.

Este miércoles, Almeida ha negado que realizara “loa” alguna a Millán Astray y ha explicado que realizó una “mención” a una calle “cuya legalidad ha sido avalada por la Justicia”. “No hubo ninguna loa, y sí mención. Me limité a decir en el homenaje a la Legión, homenaje más que merecido a un Cuerpo del Ejército, que en Madrid dentro de los diversos homenajes a la Legión, hay una calle dedicada al fundador de la Legión, calle ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), concedida antes de la Guerra Civil porque fundó la Legión”, ha detallado ante los periodistas a las puertas de la catedral de la Almudena momentos antes de la misa en honor a la patrona de la capital, informa Europa Press.