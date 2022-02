El Gobierno responde a López Obrador: “Rechazamos las declaraciones injustificadas del presidente de México”

"El Gobierno español rechaza tajantemente las declaraciones injustificadas del presidente de México". El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha respondido así a las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre la "pausa" de las relaciones entre los dos países. López Obrador acusa a las empresas españolas de "saquear" su país.

El jefe de la diplomacia, en todo caso, ha remitido a la última intervención del presidente de México: "Él decía que, por supuesto, no era ruptura ni interrupción. Es él quien tiene que aclarar qué piensa por una pausa".

"Trabajamos por unas excelentes relaciones con México", ha dicho Albares después de un día de reuniones en Bruselas con la OTAN y la Comisión Europea, "pero eso sí, basadas en el respeto y, por supuesto, sin este tipo de manifestaciones". El jefe de la diplomacia española ha explicado que ha hablado con su homólogo mexicano: "El presidente de México lo ha dejado claro. La palabra pausa no lleva a ningún tipo de ruptura de relación diplomática. Y si miramos los económicos, ya que se hablaba mucho de las empresas españolas, lo que indican es que lo que los gobiernos debemos de hacer es reforzar estas relaciones".

Albares, en todo caso, ha afirmado: "El Gobierno de España va a defender siempre, siempre y ante cualquiera, los intereses de los españoles, de sus empresas y la honorabilidad de España, por supuesto".

El Gobierno, mediante un comunicado, ha detallado en números las relaciones entre España y México:"Más de 175.000 españoles viven en México y cerca de 30.000 mexicanos residen en nuestro país. España es el segundo inversor en México y cuenta con 7.000 empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70.000 millones de euros y la mexicana en España supera los 25.000 millones".

¿A qué achaca las declaraciones del presidente de México? "No voy a entrar en especulaciones, es una pregunta para él", ha respondido Albares a los periodistas: "La posición del Gobierno de España es muy clara. Rechazamos tajantemente unas declaraciones que están completamente injustificadas. El Gobierno de España no ha realizado ninguna acción que lleven a hacer una declaración de ese tipo".

Albares ha insistido: "Somos el segundo inversor en ese país, y hay una creciente inversión mexicana en España. Además de esos lazos tan profundos e históricos, compartimos un idioma común... No justifican esto, sino todo lo contrario, que ambos gobiernos acompañemos esas extraordinarias relaciones, que es lo que quiere el Gobierno de España. Pero también debe quedar muy claro que el Gobierno de España va a defender a los españoles, el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera".

Pausa sin ruptura

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha aclarado este jueves que "no hay ninguna ruptura" con España, pero ha insistido en una "pausa" en las relaciones entre ambos países por los abusos que él percibe de algunas empresas españolas en el pasado.

"Lo que dije ayer es ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Dije ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto", ha declarado en su rueda de prensa diaria.

El mandatario se ha referido a la polémica que produjo este miércoles cuando propuso una "pausa" en la relación entre México y España. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, respondió este miércoles que la relación con México "es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales" y que "el Gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración" así.

Pero este jueves López Obrador ha vuelto a acusar al "poder político" de España de apoyar empresas que "abusaron de México", entre las que ha mencionado a Iberdrola, Repsol y OHL porque, según él, eran "favoritas" de los gobiernos anteriores.