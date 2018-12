La grabación de una reunión de Actúa encona el choque entre IU y Llamazares

La grabación de una reunión de la plataforma Actúa, en la que Gaspar Llamazares muestra su disponibilidad para encabezar una lista electoral, amenaza con enconar el conflicto abierto entre el diputado asturiano e IU tras el anuncio de ese colectivo de que concurrirá a las elecciones.

El propio Llamazares, portavoz de la corriente Izquierda Abierta, ha explicado a EFE que esos audios corresponden a una reunión interna de Actúa en mayo, en la que participó junto al juez Baltasar Garzón, y en la que se valoraron todas las posibilidades electorales.

Pero añade que después han pasado muchas cosas, entre ellas su anuncio de "disponibilidad" para encabezar la candidatura de IU en Asturias en las próximas autonómicas, y atribuye la filtración a una "venganza" con métodos que le recuerdan a los del excomisario Villarejo.

El enfrentamiento estalló el lunes cuando la dirección colegiada de IU acordó exigir a Llamazares que aclare si piensa permanecer en Izquierda Unida o tiene intención de competir electoralmente con la formación desde otro partido.

El líder de IU, Alberto Garzón, recordó que el "transfuguismo" está prohibido en su organización, y Llamazares se ha negado a mantener con él ninguna conversación hasta que retire públicamente esa acusación.

En las grabaciones de la reunión que los promotores de Actúa celebraron en mayo, a las que EFE ha tenido acceso a través de fuentes de IU, se puede escuchar a Llamazares que afirma:

"Yo tengo disponibilidad, porque sé que a las europeas o vamos con cabeza o no sacamos nada. Y tenemos que buscar no solamente una cabeza, tenemos que buscar en algunas federaciones, algunos territorios (...). Pero eso se hace sin ruido interno ¿eh?, como haya ruido interno detrás nuestro no va nadie".

En otro fragmento matiza: "Yo tengo disponibilidad relativa porque tendré que desvestir otros santos, pero para desvestir otros santos y poder tener una candidatura, por ejemplo europea, tiene que haber confianza y, como alguien decía, lealtad".

En la reunión, Llamazares expuso algunas condiciones para que una plataforma como Actúa ejerza como actor político y apunta la importancia de conformar una organización que "comparta línea política, que tenga una estrategia" y que "no esté dividida".

"Tanto Baltasar (Garzón) como yo queremos darle una respuesta que sea al mismo tiempo unitaria, que nos permita llegar a las elecciones autonómicas, municipales y europeas, porque este señor y yo nos vamos a tener que comer las candidaturas en buena parte las más importantes (...)", apostilla.

En la grabación también asegura: "Somos un partido y lo percibe todo el mundo, no tienen dudas, saben que se la juegan y algunos nos propondrán estar en sus candidaturas para evitar competencia, otros irán directamente a confrontar con nosotros y otros filtrarán que nos hemos reunido con ellos para ver si nos debilitan en las próximas candidaturas".

En ese momento interviene Baltasar Garzón, promotor también de Actúa, para aclarar que no ha hablado "con Errejón de nada", lo que provoca risas de los asistentes.

"He coincidido dos veces con Errejón; una en Córdoba en unos premios donde estaba Juan Cruz, Manuel Rivas, Errejón y yo, hablando de política y de memoria histórica, y otra el otro día en los premios Ortega y Gasset, y ya está. Me dijo, hola, hola, tenemos que hablar, y yo digo: cuanto tu quieras", explica Garzón.

Llamazares continúa apelando a "aprender de los aciertos y errores de los demás" partidos.

"¿Es que Podemos se construyó como partido antes de las elecciones europeas? De eso nada. ¿Se metió en una pugna interna sobre si ganaba Errejón o ganaba Pablo antes de las elecciones europeas? No, presentó una candidatura y luego construyó un partido", sostiene.

Así, defiende primero presentar una candidatura con una propuesta y un programa. "Cuando Actúa presente su programa político a las autonómicas, municipales y europeas, Actúa es un actor político electoral, es clarísimo, no necesitamos para eso conformarnos con órganos de dirección", dice.

"Pero no es el momento y, además, hemos experimentado en estos últimos días que no estamos en condiciones (...), habrá que decir que hay que hacer un proceso político para un reto electoral, que Actúa participa en el reto electoral y que finalmente luego nos podamos constituir como partido", concluye.

Ante la difusión de las grabaciones, Llamazares denuncia a EFE que es una filtración interesada de un audio de hace meses ya utilizado y "quemado" por "quienes quieren provocar la ruptura del diálogo y dar armas a los sectarios".

"Desde entonces yo he vestido el santo con mi disponibilidad en Asturias"; "no hemos competido en las andaluzas. Otros sí", subraya.